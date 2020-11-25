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Yahşihan’da korona virüs denetimleri

KIRIKKALE HABERLERİ  | 25.11.2020 15:16 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında pazar denetimleri sürüyor.Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, korona virüs salgınına karşı ilçe merkezinde denetimlerini sürdürüyor.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında pazar denetimleri sürüyor.
Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, korona virüs salgınına karşı ilçe merkezinde denetimlerini sürdürüyor. Semt pazarında da denetleme yapan ekipler, vatandaşların ateş ölçümü, maske ve mesafe kontrollerini gerçekleştirdi. Pazarda vatandaşların sebze ve meyveyi elle seçmelerine izin verilmiyor. Vatandaşlardan alacakları ürünleri seçmemelerini isterken, ürünlerin pazarcı esnafı tarafından verileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Zabıta ekipleri, belediye hoparlöründen de gün boyu yaptıkları uyarı anonsları ve gönderdikleri SMS’ler ile vatandaşları ve esnafları pandemi kurallarına riayet etmeleri konusunda ikaz ediyor.

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