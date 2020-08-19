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Yahşihan’da korona virüs denetimleri devam ediyor

KIRIKKALE HABERLERİ  | 19.08.2020 13:21 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde korona virüs denetimleri sürüyor.Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, vatandaşların yoğun olduğu bölgelere ziyaretlerde bulunarak artan vaka sayıları nedeniyle vatandaşlara kurallara uyma çağrısında bulundu.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde korona virüs denetimleri sürüyor.
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, vatandaşların yoğun olduğu bölgelere ziyaretlerde bulunarak artan vaka sayıları nedeniyle vatandaşlara kurallara uyma çağrısında bulundu. Denetimde Başkan Türkyılmaz ve Kaymakam Uzunoğlu, esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı. Salgın ile mücadelede farkındalığı artırmanın önemine değinen Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, "Gelinen aşamada, son günlerdeki vaka sayıları da göz önünde bulundurulduğunda, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Tedbirlere dikkat etmedikçe maalesef sayı artıyor. Bugünkü denetimlerin amacı kesinlikle vatandaşımıza ceza yazmak değil. Bizler vatandaşımızı maske, mesafe, temizlik konusunda hassasiyeti artırmaya davet ediyoruz. Farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Çünkü bu mücadelede en büyük gücümüz maske, mesafe ve temizliktir" dedi.

"Salgın ile mücadelede yol kararlılıkla devam ediyoruz"
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ise yapılan kontrollerde yapmış olduğu açıklamasında, “Korona virüs ile mücadelede kararlılıkla yola devam ediyoruz. Alınan tedbirleri yerinden denetliyoruz ve esnafımız ile vatandaşımızı bilgilendiriyoruz. Maske, sosyal mesafe ve hijyen bu virüs ile mücadelenin temelini oluşturuyor. Yeni bir döneme giriyoruz, tedbirlere koşulsuz uyarsak bu salgının önüne geçebiliriz. Yeniden başa dönmeyelim. Sağlığımızı korumak bizim elimizde. Vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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