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Yahşihan’da Şehit Vedat Kutluca Parkı açıldı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 17.12.2020 14:26 | Son Güncelleme

Yahşihan Belediyesi tarafından ilçedeki altyapı çalışmaları sürdürülürken bir yandan da parklar yapılmaya devam ediliyor.Göreve geldiği süreçte birçok park açılışı gerçekleştiren Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Hacıbey Mahallesinde “Şehit Vedat Kutluca Parkı”nı da açarak mahalle halkının hizmetine sundu.

Yahşihan Belediyesi tarafından ilçedeki altyapı çalışmaları sürdürülürken bir yandan da parklar yapılmaya devam ediliyor.
Göreve geldiği süreçte birçok park açılışı gerçekleştiren Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Hacıbey Mahallesinde “Şehit Vedat Kutluca Parkı”nı da açarak mahalle halkının hizmetine sundu. Bölgede açılışı yapılan dördüncü parka Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bölücü örgüt mensuplarıyla girilen çatışmada şehit düşen Piyade Er Vedat Kutluca’nın ismi verildi. Şehit babası Abidin Kutluca, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’a parka oğlunun isminin verilmesinden dolayı teşekkür etti.
“Vatan evlatlarımız için ne yapsak azdır”
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz açıklamasında, “Toplamda 2 bin 500 metrekare alanda, 1 parkur, 1 çocuk oyun grubu, 1 10’lu fitness takımı, 1 futbol sahası, 1 voleybol sahası, 1 basketbol sahası, 7 kamelya ve 2 yetişkin salıncağından oluşan ‘Şehit Vedat Kutluca Parkı’ Hacıbey Mahallemize hayırlı olsun. Vatanımızın birliği ve bütünlüğü için gözlerini kırpmadan şehadet şerbetini içen vatan evlatları için ne yapsak azdır. Bu yüzden parkımıza, ailesi Hacıbey Mahallesinde oturan şehidimiz Vedat Kutluca’nın ismini verdik” dedi.

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