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Yahşihan’da sokak hayvanları unutulmadı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 13.12.2020 17:00 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu hafta sonunda sokaktaki canlılar için mama bırakıldı.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Erdal Baloğlu ve Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, sokağa çıkma kısıtlamanın bulunduğu günlerde yiyecek bulmakta zorluk yaşayan sokak hayvanlarını unutmadı.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu hafta sonunda sokaktaki canlılar için mama bırakıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Erdal Baloğlu ve Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, sokağa çıkma kısıtlamanın bulunduğu günlerde yiyecek bulmakta zorluk yaşayan sokak hayvanlarını unutmadı. İl Başkanı Baloğlu ve Belediye Başkanı Türkyılmaz, hayvan barınağının yanı sıra sokakta yaşayan canlılar için belirli noktalara mama bıraktı. Yahşihan Belediyesine bağlı ekipler de beslemelerini sürdürdü. Kedi ve köpekler, kendilerini besleyenlerin yanından bir an olsun bile ayrılmadı.
Beslemelerin düzenli olarak devam ettiğini belirten Başkan Türkyılmaz, "Evde kalan vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Onlar evlerindeyken can dostlarımız bizlere emanet" dedi.

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