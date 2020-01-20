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  4. Yahyalı Belediyesi personeline iletişim eğitimi

Yahyalı Belediyesi personeline iletişim eğitimi

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.01.2020 16:46 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren KAYMEK tarafından Yahyalı Belediyesi personeline iletişim eğitimi verildi.Yahyalı Belediyesi Meclis Salonunda İletişim Eğitmeni Özden Algan tarafından yapılan eğitimde, Temel İletişim Becerileri, Beden Dili, Grup İletişimi, Stres Yönetimi, Liderlik, Örgüt İletişimi, Meslek Etiği, İş Hayatında İletişim, Öfke Kontrolü konularında bilgiler verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren KAYMEK tarafından Yahyalı Belediyesi personeline iletişim eğitimi verildi.
Yahyalı Belediyesi Meclis Salonunda İletişim Eğitmeni Özden Algan tarafından yapılan eğitimde, Temel İletişim Becerileri, Beden Dili, Grup İletişimi, Stres Yönetimi, Liderlik, Örgüt İletişimi, Meslek Etiği, İş Hayatında İletişim, Öfke Kontrolü konularında bilgiler verildi. Eğitim sonrası açıklamalarda bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “Başta Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a, İşletme ve İştirakler Daire Başkanımıza ve kıymetli hocamıza teşekkür ediyorum. Hocamız, belki hepimizin bildiği ama zaman zaman unuttuğumuz konuları bugün bizlere yeniden hatırlattı. Belediyecilik kolay bir meslek değildir. Biz insanlara hizmet yapan bir kurumuz. İnsanlarımız buraya geldikleri zaman, buradan mutlu bir şekilde ayrılmaları gerekmektedir. Cenab-ı Allah bu dünyada hepimize görevler vermiş. Biz rollerimizi oynuyoruz. İnsanın insana üstünlüğü unvan da değil, ancak takva da olduğunu biliyoruz. En baştan en sondaki personelimize kadar hepimiz bir mekanizmanın dişlileri gibiyiz. En altta olacak bir sıkıntı, en üsttekine sıkıntı verecektir. Biz 120-130 kişilik kocaman bir aileyiz. Ben buraya bu gözle bakıyorum. Belediye olarak 1. dönemimiz de bu ilçeye çok hayırlı hizmetler yaptık. Sevenimiz veya sevmeyenimiz, oy verenimiz veya vermeyenimiz tarafından takdir gören çalışmalarımız oldu. Tabi ki bu sizlerin sayesinde oldu. Bu hizmetleri beraber yaptık. 2. dönemimizde de 10 ay gibi bir süreyi geride bıraktık. Yüzde 68 oy oranıyla insanlar, ekibinle beraber durmak yok çalışmaya devam dediler. Böyle bir güzelliğin altında kalmamamız lazım. Peygamber Efendimiz “İşleri kolaylaştırın, zorlaştırmayın” buyuruyor. Bizde belediyeci olarak bu tavsiyeyi hiçbir zaman unutmayacağız. Biz hizmet sektöründe çalışıyoruz. İnsanların gönlüne hitap etmeliyiz" diye konuştu.

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Stad Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Göktaş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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Harmancı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Turgut Reis Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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