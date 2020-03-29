Yahyalı Belediyesi’nden “Evde Kal” Çağrısı

Yahyalı ilçe meydanında bulunan ilçe isminin yazılı olduğu maket üzerine “evde kal” yazısı eklendi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk “Gerek dünya gerekse ülkemiz olarak zor bir dönemden geçmekteyiz. Pandemi halini alan bir salgınla dünya ile beraber ciddi bir savaş vermekteyiz. Bu süreçte herkes üzerine düşen görevi vakit kaybetmeksizin en iyi şekilde yapmak zorunda. Tabi üzerimize düşen görev nedir diye sorduğumuzda bir vatandaş olarak ilk cevap bu süreçte evde kalmak, dışarıda bulunduğumuz süreçte de sosyal mesafe kuralına azami ölçüde riayet etmektir" dedi.

Başkan Öztürk, "Yahyalı olarak büyük oranda Koronavirus Bilim Kurulu’nun ve Devletimizin evde kal çağrısına uyuyoruz. Ancak baharın gelmesi ile genç kardeşlerimizin evde kalmakta zorlandıklarını gördük" diyerek şunları söyledi:

"Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak ne yapabilirizi çalışma arkadaşlarımızla birlikte istişare ettik. Sosyal medyada herkes evde kal hashtagi ile güzel paylaşımlarda bulunuyor. Biz de 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanında bulunan ilçemizin alamet-i farikası olan kiraz ve elma figürlerinin bulunduğu Yahyalı Maket yazımızın üzerine “evde kal” sloganını maket olarak ekledik. Özellikle hashtag sembolüde ekledik ki genç kardeşlerimize bol ‘like’li mesaj vermek istedik. Bu konuda genç kardeşlerimizden olumlu geri dönüş aldık. İnşallah ülke olarak bugünleri de geride bırakacağız"

