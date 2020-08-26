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Yahyalı Kavacık Yolu yeniden düzenleniyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.08.2020 11:53 | Son Güncelleme

Yahyalı İlçesi’nin manevi önderlerinden Hacı Hasan Dinç Hoca Efendi’nin türbesinin bulunduğu Kalender Camii ile çevre yolu arasındaki bağlantı yolunda zemin düzenleme ve yol genişletme çalışması yapılıyor.Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlanacak yolun alt yapı çalışmalarının Yahyalı Belediyesi tarafından yapıldığını belirten Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “ Gençlik yıllarımızda Ahlak Okulunda yetiştiğimiz, Hacı Hasan Dinç Hoca Efendi’nin türbesine giden yolu yapmanın gururunu yaşıyoruz.

Yahyalı Kavacık Yolu yeniden düzenleniyor

Yahyalı İlçesi’nin manevi önderlerinden Hacı Hasan Dinç Hoca Efendi’nin türbesinin bulunduğu Kalender Camii ile çevre yolu arasındaki bağlantı yolunda zemin düzenleme ve yol genişletme çalışması yapılıyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlanacak yolun alt yapı çalışmalarının Yahyalı Belediyesi tarafından yapıldığını belirten Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “ Gençlik yıllarımızda Ahlak Okulunda yetiştiğimiz, Hacı Hasan Dinç Hoca Efendi’nin türbesine giden yolu yapmanın gururunu yaşıyoruz. Burası özellikle dini gün ve bayramlarda Türkiye’nin dört bir yanından insanların ziyarete geldiğinde sıkıntı yaşadığı bir yolumuzdu. Burayı düzenleyerek onların dualarını almak istiyoruz” dedi.
Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yaptığı yol çalışmalarında incelemelerde bulunan Başkan Esat Öztürk yaptığı açıklamada; “Büyükşehir Belediyemizle birlikte ortak bir güzelliğimiz olan Kavacık’ta çalışmalar yapıyoruz. Yahyalı’mızın markası olan, yurtiçi ve yurtdışından sevenleri bulunan rahmetli Hacı Hasan Dinç Hoca Efendi’nin türbesinin bulunduğu Kalender Camiine giden yolda, ekiplerimiz çalışmalar yapıyor. Ben gayretlerinden dolayı ekiplerimize teşekkür ediyorum. Yolumuzun alt yapısını Yahyalı Belediyesi, sıcak asfaltını ise Büyükşehir Belediyemiz yapacak. Ben buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yahyalımız Memduh Başkanı, Memduh Başkan’da Yahyalımızı seviyor. Yahyalı hem doğa turizmi hem de inanç turizmi bakımından diğer ilçelerden birkaç tık üste yer alıyor. Memduh Başkanımızla birlikte, birçok insanı Rahleyi Tedrisatında, Ahlak Okulu gibi, yetiştiren bir insana hizmet vermenin gurunu yaşıyoruz. Ben bugünlerimi o büyük insanlara borçluyum. Allah rahmet etsin. Bu hizmetlerimiz onlara az bile diye düşünüyorum. Cenab-ı Allah şefaatine nail eylesin. Hizmet eden evladına da sağlık, sıhhat ve afiyetler versin. İlçemize ve Kavacık Mahallemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Yahyalı Kavacık Yolu yeniden düzenleniyor

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