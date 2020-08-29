Yahyalı MYO’nun geleceği için Kayseri Üniversitesi Rektörüne üst düzey ziyaret

Kayseri Üniversitesine bağlı Yahyalı Meslek Yüksekokulu’na yapılacak yatırımlarla ilgili istişare toplantısı düzenlendi.

Önceki Dönem Enerji Tabii Kaynakları Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu ile Yahyalı Üniversitesi Yaşatma ve Yaptırma Derneği Başkanı Talha Yapıcı, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’yı ziyaret etti.

Rektörlük makamındaki gerçekleşen ziyaretin ardından Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, senato salonunda konuklarına Kayseri Üniversitesi’nin gelişimi ve Yahyalı MYO’nun geleceği ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Kayseri’nin birçok ilçesinde bulunan MYO’lar ile ilçelerin kalkınmasına önemli katkı sunan Kayseri Üniversitesi olarak özellikle ihtiyaç duyulan alanlarda tercih edilebilir bölümler kurarak maksimum verimlilik ile kamu kaynaklarını en etkin şekilde kullanmaya çalıştıklarını kaydeden Rektör Karamustafa, Yahyalı ilçesinde bulunan Meslek Yüksekokulu’nu da bu çerçevede aktif ve faydalı hale getirmenin çaba ve çalışmaların içerisinde olduklarını söyledi. İlçelerde yerel yönetimlerin desteğinin de önemine vurgu yapan Rektör Karamustafa, ilçelerde kurulu MYO’ların devamlılığının sağlanması ve buraların öğrenciler için cazip hale getirilmesinde üniversitelere olduğu gibi yerel yönetimlere de büyük görev düştüğünün altını çizdi. Rektör Karamustafa, Yahyalı MYO’da mevcut sektörel yapıyı ve iş dünyası yapısını tekrar gözden geçirerek, yerel yönetimler ve bu konuda ilçenin destekçileri ile ileriki zamanlarda iyi bir sonuç almayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Önceki Dönem Enerji Tabii Kaynakları Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da Yahyalı MYO’nun geliştirilmesi için ellerinden gelen her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti.

İstişare toplantısı, Kayseri Üniversitesi ve öğrencileri, Yahyalı ve Kayseri ile neticede Türkiye için en uygun olanı uygulama ortak görüşü ve fikri ile son erdi.

