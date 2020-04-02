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Yahyalı Öğretmen Evi Sağlık Personelinin Hizmetine Sunuldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.04.2020 11:59 | Son Güncelleme

Yahyalı ilçesinde yeni yapılan Öğretmen Evi, eksiklikleri giderilerek korona virüs salgınında görevde bulunan sağlık çalışanlarının hizmetine sunuldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar sonrasında yeni tip korona virüs salgınının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında tüm sağlık personellerinin, belediyeler ve bağlı kuruluşların birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma araçlarından ve kamuya ait sosyal tesislerden 31 Mayıs 2020’ye kadar ücretsiz faydalanabileceği Resmi Gazete’de yayımlandı.Kararın yayımlanmasının ardından harekete geçen Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altuner ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede yeni yapılan Öğretmen Evi’nin eksikliklerinin kısa sürede giderilmesini sağladı.Eksikliklerin giderilmesinin ardından Öğretmen Evi, sağlık personelinin hizmetine sunuldu.Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, "Yeni Yahyalı Öğretmenevimizi Yahyalı Devlet Hastanesi Doktor ve Hemşirelerimiz için dizayn ettik.

Yahyalı ilçesinde yeni yapılan Öğretmen Evi, eksiklikleri giderilerek korona virüs salgınında görevde bulunan sağlık çalışanlarının hizmetine sunuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar sonrasında yeni tip korona virüs salgınının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında tüm sağlık personellerinin, belediyeler ve bağlı kuruluşların birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma araçlarından ve kamuya ait sosyal tesislerden 31 Mayıs 2020’ye kadar ücretsiz faydalanabileceği Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kararın yayımlanmasının ardından harekete geçen Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altuner ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede yeni yapılan Öğretmen Evi’nin eksikliklerinin kısa sürede giderilmesini sağladı.
Eksikliklerin giderilmesinin ardından Öğretmen Evi, sağlık personelinin hizmetine sunuldu.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, "Yeni Yahyalı Öğretmenevimizi Yahyalı Devlet Hastanesi Doktor ve Hemşirelerimiz için dizayn ettik. Başta İlçe Kaymakamımız Sayın Yunus Emre Altıner’e, BRN Yatakları sahibi iş kadınımız ve hemşehrimiz Berna Gözbaşı’na, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz’e, Öğretmenevi Müdürümüze ve Devlet Hastanesi Başhekimimiz’e şükranlarımı sunuyorum.Sağlık çalışanlarımız her türlü güzelliği hak ediyor" dedi.
Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Yasemin Ceylan ise, "Bu duyarlılıklarından dolayı hastane yönetimi olarak Sayın Kaymakamımız Yunus Emre Altuner’e , Belediye Başkanımız Esat Öztürk’e , İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Kafalı ve tesis sorumlusu Veysel Postallıya şükranlarımızı sunarız" dedi.

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Kocasinan
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