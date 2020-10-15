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Yahyalı’da 11 yıllık kadın esnaf, ilçede yılın ahisi seçildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.10.2020 13:48 | Son Güncelleme

Yahyalı Esnaf ve Sanatkarlar odası Yahyalı’da yılın ahisi kadın esnaf seçildi.

Yahyalı Esnaf ve Sanatkarlar odası Yahyalı’da yılın ahisi kadın esnaf seçildi. Her yıl Yahyalılı esnaf ve sanatkarlar arasından belirlenen yılın ahisi bu yıl kadın esnaf Neziha Yöndem oldu.
Plaket takdim töreninde konuşan Yahyalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Kalem her yıl Yahyalı’daki esnaflar arasından belirledikleri yılın ahisinin bu yıl Neziha Yöndem olduğunu söyledi. Kalem, “ Yönetim kurulunda yaptığımız değerlendirmede Neziha Yöndem’in bir bayan olarak 11 yıldır sebatla bu işi yapması, dürüstlüğü ile örnek bir esnaf olması hasebiyle kendisine bu unvanı layık gördük. İnşallah örnek esnaflığını devam ettirerek tüm esnaflarımıza ve esnaflığa adım atacaklar için örnek olacağına inancımız sonsuzdur” dedi. Yılın ahisi seçilen Neziha Yöndem ise, “Beni bu unvana layık gördükleri için Sayın başkanımız Orhan Kalem’in şahsında Yahyalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na şükranlarımı sunuyorum. Yahyalı Esnaf ve Sanatkarlar Odasının başarılı çalışmalarını esnafa olan yakın ilgisini takdir ediyorum. İnşallah bu unvana layık olmaya çalışacağım dedi.

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