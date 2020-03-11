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Yahyalı’da koronavirüs tehdidine karşı okullar dezenfekte ediliyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.03.2020 14:33 | Son Güncelleme

Yahyalı Belediyesi, Koronavirüs tehdidine karşı ilçedeki tüm okul ve yurtlarda dezenfekte çalışmalarına başladı.Belediyeye bağlı ekipler tarafından, okul ile yurtların bahçe ve girişten başlayarak, sınıflar, koridorlar, merdivenler, tuvaletler özel solüsyonlarla temizliyor.Çalışmaları yerinde takip eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, konu ile ilgili yaptığı açıklama da “ Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı dezenfektan ekibimizle ilçemizdeki yurt ve okullarda dezenfekte çalışmalarına başladık.

Yahyalı Belediyesi, Koronavirüs tehdidine karşı ilçedeki tüm okul ve yurtlarda dezenfekte çalışmalarına başladı.
Belediyeye bağlı ekipler tarafından, okul ile yurtların bahçe ve girişten başlayarak, sınıflar, koridorlar, merdivenler, tuvaletler özel solüsyonlarla temizliyor.
Çalışmaları yerinde takip eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, konu ile ilgili yaptığı açıklama da “ Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı dezenfektan ekibimizle ilçemizdeki yurt ve okullarda dezenfekte çalışmalarına başladık. Dünyamızda ve ülkemizde koronovirüs tehlikesi geçene kadar çalışmalarımız devam edecek. Bu konu da belediyelerimize önemli iş düşüyor. Vatandaşlarımızın da kişisel hijyenlere önem göstermeleri gerekiyor. Özellikle insanların yoğun olarak kullandığı yurt gibi, okul gibi, konferans salonu gibi yerlerde çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Veteriner İşleri Müdürümüz ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. İnsalarımız lütfen telaşa kapılmasınlar. Tedbir bizden, takdir ise Allah’tan. Biz kul olarak sebebine tevessül edeceğiz. Bugünlerde bakanlığımızın ve hekimlerimizin uyarıları doğrultusunda sağlığımıza dikkat edeceğiz. Bu konuda Sağlık Bakanlığımızın hazırladığı çok güzel broşürler bulunuyor. İnşaallah havaların ısınmasıyla birlikte Çin’de başlayan ve diğer ülkelere yayılan bu salgının en kısa zamanda sona erecek. Okullarımıza, camilerimize, hastanelerimize her türlü hizmeti verme yolunda gayretlerimiz var. Bugün, İmamhatip Erkek Öğrenci yurdunda dezenfekte çalışması yapıyoruz. Ekibimiz, tüm yatak odalarını, etüt salonlarını, banyo ve tuvaletleri dezenfekte edecekler. Ekiplerimize kolay gelsin diyorum.” ifadelerini kullandı.
Yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Esat Öztürk’e teşekkür eden Mustafa Barut’ta “Sayın belediye başkanımız her zaman, her konuda yanımızda oldu. Okulumuzun çevre düzenlemesinde, duvar yapımında, demirlerin yapımında bize destek oldu. Bugünde hijyen konusunda verdiği desteğe teşekkür ediyor ediyoruz.” diye konuştu.

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Kocasinan
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Kocasinan
Aslı Ünlüel Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çandır Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Karabulut Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Başoğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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