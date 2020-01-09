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  4. Yahyalı’da yaban hayatına yem desteği

Yahyalı’da yaban hayatına yem desteği

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.01.2020 12:23 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde belediye tarafından kırsal mahallelerde ve dağlık kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından doğada yaşayan hayvanların aç kalmaması için yem bırakıldı.Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ün katıldığı yemleme çalışmaları yaban hayatının yoğun olduğu Aladağlar Milli Parkı, Suna Yaylası, Kürsiyan Yaylası ve muhtelif yerlerde yapıldı.

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde belediye tarafından kırsal mahallelerde ve dağlık kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından doğada yaşayan hayvanların aç kalmaması için yem bırakıldı.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ün katıldığı yemleme çalışmaları yaban hayatının yoğun olduğu Aladağlar Milli Parkı, Suna Yaylası, Kürsiyan Yaylası ve muhtelif yerlerde yapıldı. Yapılan çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “İlçe sınırlarımız içerisinde yer alan Aladağlar Milli Parkı’ndayız. Burada, Yahyalı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve ekiplerimiz tarafından yaban hayvanları için doğa yem bırakıyoruz. Hem belediyecilik anlayışımız gereği ve hem de inancımızın gereği olarak bunu yapıyoruz. Burası yaban hayatının yoğun olduğu bir bölge. Belediyelerin hizmet alanına sadece insanlar değil, canlı ve cansız tüm varlıklar girmektedir. Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman İşletme ve birçok belediye hayvan sever olarak doğaya yem bırakıyor. Bizde birçok yaban hayatını bağrında barındıran Aladağlar Milli Parkı’nda bu anlamlı çalışmayı yapıyoruz. Yaban hayvanlarını korumak zorundayız. Onlar doğanın vazgeçilmez bir denge unsuru. Şuan dünyanın diğer tarafında, Avustralya’da, maalesef ormanlar yanıyor. Ben oradaki insanlara kolaylıklar diliyorum. Televizyonlarda birçok yaban hayvanının telef olduğunu üzülerek izliyoruz. Bizde o manzarayı gördükten sonra yaban hayatımıza sahip çıkmak adına, yem verme çalışmalarımızı hızlandıracağız. Ekiplerimiz haftanın 2 ya da 3 günü doğaya yem bırakarak, hayvanlarımızı koruyacağız. Ben ekibime yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Rüzgar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selin Erdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kent Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ertürk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gaziosman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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