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Yahyalıspor galibiyete inanıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.02.2020 09:29 | Son Güncelleme

Yahyalıspor ligin 19.haftasında yarın sahasında Nevşehir ekibi Kapadokya Göremespor’u konuk edecek.Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Yahyalıspor yarın oynayacağı Kapadokya Göremespor maçı hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.

Yahyalıspor galibiyete inanıyor

Yahyalıspor ligin 19.haftasında yarın sahasında Nevşehir ekibi Kapadokya Göremespor’u konuk edecek.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Yahyalıspor yarın oynayacağı Kapadokya Göremespor maçı hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Ligin ikinci yarısında geride kalan 5 hafta sonunda galibiyet alamayan Yeşil-Beyazlılar galibiyet hasretine son vermekte kararlı. Ligde geride kalan 18.hafta sonunda 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Yahyalıspor topladığı 19 puanla 10.sırada yer aldı. Kalan haftalarda alacağı sonuçlar ile ligi en iyi noktada bitirmeyi hedefleyen Yeşil-Beyazlılar yarın Kapadokya Göremespor karşısında mutlak 3 puan hedefliyor.
Yarın Yahyalı İlçe Stadında oynanacak olan Yahyalıspor ile Kapadokya Göremespor karşılaşması saat 14.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Giresun Bölgesinden Ertuğrul Yılmaz düdük çalacak. Yılmaz’ın yardımcılıklarını Musa Çetindemir ve Murat Kaan Taştemel yapacak. Maçın 4.Hakemi Ali Metehan Köse.

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Kocasinan
Nurhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vitamin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Neşe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Pırıltı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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