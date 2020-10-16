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Yahyalıspor için istişare toplantısı yapıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.10.2020 13:55 | Son Güncelleme

Kayseri’yi bu sezon bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek 4 takımdan biri olan Yahyalıspor için istişare toplantısı düzenlendi.Yahyalı Belediyesi başkanlık makamında Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner’in başkalığından düzenlenen toplantıya Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, S.S.

Yahyalıspor için istişare toplantısı yapıldı

Kayseri’yi bu sezon bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek 4 takımdan biri olan Yahyalıspor için istişare toplantısı düzenlendi.
Yahyalı Belediyesi başkanlık makamında Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner’in başkalığından düzenlenen toplantıya Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, S.S. Yahyalı Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Selahattin Saatçi, Yahyalıspor Kulüp Başkanı Sedat Koyuncu ve kulüp yöneticileri katıldı. Toplantıda, yeni sezon öncesinde Yahyalıspor’un durumu ve yapılacak olanlar masaya yatırıldı. Geçtiğimiz sezon ilk kez Bölgesel Amatör Lig’de yer alan Yeşil-Beyazlı takımın liglerin başlaması halinde yapacağı transferler ve hedefleri yapılan toplantı görüşülmüş oldu.

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