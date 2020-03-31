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Yahyalıspor’un 2 önemli ismi

KAYSERİ HABERLERİ  | 31.03.2020 08:44 | Son Güncelleme

22 haftada 21 puan toplayan Yahyalıspor’un en önemli ismi kaptan Ramazan Durdu ile golcü Süleyman Öztürk oldu.Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor geride kalan 22 hafta sonunda 21 puanla 11.sırada yer alıyor.

Yahyalıspor’un 2 önemli ismi

22 haftada 21 puan toplayan Yahyalıspor’un en önemli ismi kaptan Ramazan Durdu ile golcü Süleyman Öztürk oldu.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor geride kalan 22 hafta sonunda 21 puanla 11.sırada yer alıyor. Yahyalıspor’un başarısında takım kaptanı Ramazan Durdu ile golcü Süleyman Öztürk önemli katkı sağlıyor.
Yahyalıspor’un 22 hafta sonunda attığı 30 golün 13’ünü Ramazan Durdu ile Süleyman Öztürk kaydetti. Süleyman Öztürk attığı 7 golle takımın en golcü ismi olurken, kaptan Ramazan Durdu ise 6 gol ile takımın en golcü ikinci ismi. Ramazan Durdu hem attığı gollerin yanı sıra takımın attığı gollerde asistleri ile dikkat çekiyor.

Yahyalıspor’un 2 önemli ismi

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