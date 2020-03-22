YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. YAKAB’ta dezenfekte çalışmaları yapıldı

YAKAB’ta dezenfekte çalışmaları yapıldı

YALOVA HABERLERİ  | 22.03.2020 12:43 | Son Güncelleme

Yalova Denizçalı Köyü Handere Mevkiinde bulunan YAKAB Çöp Tesisleri, Altınova belediyesi ekiplerince ilaçlandı.Denizçalı Köyü Handere Mevkiinde bulunan Yalova İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma Ve İşletme Birliği (YA-KAB) Çöp Tesisler ve çevresinde dezenfekte çalışması yapıldı.Altınova Belediyesi Garaj Amirliği Temizlik Birimi ekipleri tarafından YAKAB Çöp Tesisleri, elektrik üretim tesisi ve çöp sahasında ilaçlama ve kireçleme çalışmaları yapıldı.Birlik Programcısı Şenol Demirci ve Birlik Çevre Mühendisi Ragıp Murat Bağcı, YAKAB alanının düzenli olarak temizlenip dezenfekte edildiğini ifade ederek, “Koronovirüs tedbirleri çerçevesinde çalışmalarımızı ve önlemlerimizi arttırdık.

Yalova Denizçalı Köyü Handere Mevkiinde bulunan YAKAB Çöp Tesisleri, Altınova belediyesi ekiplerince ilaçlandı.
Denizçalı Köyü Handere Mevkiinde bulunan Yalova İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma Ve İşletme Birliği (YA-KAB) Çöp Tesisler ve çevresinde dezenfekte çalışması yapıldı.
Altınova Belediyesi Garaj Amirliği Temizlik Birimi ekipleri tarafından YAKAB Çöp Tesisleri, elektrik üretim tesisi ve çöp sahasında ilaçlama ve kireçleme çalışmaları yapıldı.
Birlik Programcısı Şenol Demirci ve Birlik Çevre Mühendisi Ragıp Murat Bağcı, YAKAB alanının düzenli olarak temizlenip dezenfekte edildiğini ifade ederek, “Koronovirüs tedbirleri çerçevesinde çalışmalarımızı ve önlemlerimizi arttırdık. Bilik Başkanımız Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın talimatıyla bölgede etkin bir ilaçlama yaptık. Bu konuda hassasiyetimiz ve tedbirlerimiz en üst noktada devam edecektir” dediler.

Parti binaları da dezenfekte edildi
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe binaları da Altınova Belediyesi Garaj Amirliği Temizlik Birimi ekipleri tarafından ilaçlandı. Korono virüsü ile mücadele konusunda ilçe genelinde çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Altınova Belediyesi Fen İşleri Amiri Yüksek İnşaat Mühendisi Kubilay Karaca, “ilaçlama çalışmaları ilçe genelinde periyodik ve yoğun bir programla devam ediyor. İlaçlama çalışmalarının yanı sıra ilçe genelinde belli bölgelere kireçleme çalışması da başlattı. Bu çalışmalar kapsamında ilçemizde bulunan siyasi partilerimizin binalarında ilaçlama gerçekleştirdik. Millet olarak, top yekûn yürüttüğümüz bu mücadelede en önemli konu belirlenen kurallara uymak. Ayrıca başta 65 yaş üstü yaşlılarımız ve kronik hastalarımız olmak üzere zorunlu olmadıkça evden çıkmamak gerekiyor” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni tedbirlerSağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni tedbirler
İnsanlık ölmemiş! O halde görünce...İnsanlık ölmemiş! O halde görünce...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

KARDEMİR işçileri sağlık çalışanları için alkışladı

KARDEMİR işçileri sağlık çalışanları için alkışladı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Kayseri’de Koronavirüs hattına günde 70 arama geliyor

Kayseri’de Koronavirüs hattına günde 70 arama geliyor

Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen engelli kurtarıldı

Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen engelli kurtarıldı

Van ile Hakkari'de sağlık çalışanlarına korna ve alkışlı destek

Van ile Hakkari'de sağlık çalışanlarına korna ve alkışlı destek

Kayserispor’dan sosyal mesafe paylaşımı

Kayserispor’dan sosyal mesafe paylaşımı

Yalova Namaz Vakitleri 22 Mart Pazar

İmsak
05:31
Sabah
06:56
Öğle
13:15
İkindi
16:41
Akşam
19:24
Yatsı
20:43

Yalova Nöbetçi Eczaneler22 Mart Pazar

Ataş Eczanesi
Merkez
Nergiz Eczanesi
Merkez
Esra Gül Eczanesi
Altinova
Arda Eczanesi
Armutlu
Çınarcık Eczanesi
Cinarcik
Şifa Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kamu binalarında önlemler alınıyor

Kamu binalarında önlemler alınıyor

Yalova’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Yalova’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Kivi’ye Coronavirüs darbesi

Kivi’ye Coronavirüs darbesi

Ölü yunus balığı sahile vurdu

Ölü yunus balığı sahile vurdu

Altınova tek yürek, tek ses: ’şehitler ölmez, vatan bölünmez’

Altınova tek yürek, tek ses: ’şehitler ölmez, vatan bölünmez’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.