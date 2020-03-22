YAKAB’ta dezenfekte çalışmaları yapıldı

Yalova Denizçalı Köyü Handere Mevkiinde bulunan YAKAB Çöp Tesisleri, Altınova belediyesi ekiplerince ilaçlandı.

Denizçalı Köyü Handere Mevkiinde bulunan Yalova İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma Ve İşletme Birliği (YA-KAB) Çöp Tesisler ve çevresinde dezenfekte çalışması yapıldı.

Altınova Belediyesi Garaj Amirliği Temizlik Birimi ekipleri tarafından YAKAB Çöp Tesisleri, elektrik üretim tesisi ve çöp sahasında ilaçlama ve kireçleme çalışmaları yapıldı.

Birlik Programcısı Şenol Demirci ve Birlik Çevre Mühendisi Ragıp Murat Bağcı, YAKAB alanının düzenli olarak temizlenip dezenfekte edildiğini ifade ederek, “Koronovirüs tedbirleri çerçevesinde çalışmalarımızı ve önlemlerimizi arttırdık. Bilik Başkanımız Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın talimatıyla bölgede etkin bir ilaçlama yaptık. Bu konuda hassasiyetimiz ve tedbirlerimiz en üst noktada devam edecektir” dediler.

Parti binaları da dezenfekte edildi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe binaları da Altınova Belediyesi Garaj Amirliği Temizlik Birimi ekipleri tarafından ilaçlandı. Korono virüsü ile mücadele konusunda ilçe genelinde çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Altınova Belediyesi Fen İşleri Amiri Yüksek İnşaat Mühendisi Kubilay Karaca, “ilaçlama çalışmaları ilçe genelinde periyodik ve yoğun bir programla devam ediyor. İlaçlama çalışmalarının yanı sıra ilçe genelinde belli bölgelere kireçleme çalışması da başlattı. Bu çalışmalar kapsamında ilçemizde bulunan siyasi partilerimizin binalarında ilaçlama gerçekleştirdik. Millet olarak, top yekûn yürüttüğümüz bu mücadelede en önemli konu belirlenen kurallara uymak. Ayrıca başta 65 yaş üstü yaşlılarımız ve kronik hastalarımız olmak üzere zorunlu olmadıkça evden çıkmamak gerekiyor” dedi.

