Yakakent’ten Samsun’a araç giriş-çıkışına önlem

Samsun’un Yakakent ilçelerinde bulunan uygulama noktalarında jandarma ve emniyet güçleri, şehrin giriş ve çıkışlarında ateş ölçer cihaz ile kontrollerine başladı.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Samsun’da araç giriş çıkış yasağı gece yarısı başladı. Ekipler genelgeye göre Samsun-Sinop sınırında araçların kente giriş çıkışına izin vermezken, başka şehirlerden gelen araç sürücüleri bilgilendirilerek geri dönüşleri sağlanıyor, sürücüleri de bu konuda bilgilendiriyorlar. Ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit geçişleri ise devam edecek.

