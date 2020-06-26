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Yakalaması olan aracı alkollü kullanırken yakalandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 26.06.2020 16:31 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada, alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı aracın icra takibi sebebi ile yakalanması olduğu tespit edildi.Edinilen bilgiye göre; olay Gökmeydan Mahallesi Ondokuz Mayıs Caddesinde yaşandı.

Eskişehir’de, polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada, alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı aracın icra takibi sebebi ile yakalanması olduğu tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre; olay Gökmeydan Mahallesi Ondokuz Mayıs Caddesinde yaşandı. Dün akşam saatlerinde, polis ekiplerince cadde üzerinde gerçekleştirilen uygulamada, tehlikeli şekilde seyir halinde olan bir araç durduruldu. Yapılan kontrollerde, M.K. (33) isimli şahsın alkollü olduğu tespit edildi. Ayrıca plaka sorgusunda ise aracın Eskişehir 2’nci İcra Mahkemesi tarafından yakalaması olduğu da belirlendi.
Öte yandan sürücü M.K.’ya polis ekiplerince cezai işlem uygulanırken, yakalanması bulunan araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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