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Yakalanan düzensiz göçmen grubundaki 5 yaşındaki çocuk, bir gün sonra ailesine kavuştu

16.09.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakalanan düzensiz göçmen grubundaki 5 yaşındaki çocuk, bir gün sonra ailesine kavuştu

Van'da jandarma ekiplerince yakalanan 34 kişilik düzensiz göçmen grubundaki 5 yaşındaki çocuk, bir sonraki gün yakalanan 6 kişilik grupta yer alan ailesine teslim edildi. Kavuşma anı, jandarma ekiplerinin kamerasına yansıdı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 14 Eylül günü saat 06.00 sıralarında Çaldıran İlçesi Yukarı Gülderen Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında yürütülen önleyici kolluk devriyesi sırasında 34 kişilik düzensiz göçmen grubu yakalandı.

Jandarma ekipleri, grupta bulunan 5 yaşlarındaki erkek çocuğun ailesinin ve hiçbir yakınının olmadığını fark etti.

Yakalanan göçmenlerle yapılan görüşme sonucunda çocuğun ailesinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, Aşağı Gülderen mahallesinde 15 Eylül günü saat 19.00 sıralarında yürüttükleri devriye faaliyeti sırasında 6 kişilik bir düzensiz göçmen grubu daha yakaladı.

Jandarma karakolunda yapılan işlemler esnasında grupta, bir gün önce yakalanan düzensiz göçmenlerin arasındaki 5 yaşındaki çocuğun ailesinin de bulunduğu belirlendi.

Çocuk, ailesine teslim edildi. Kavuşma anı, jandarma ekiplerinin kamerasına yansıdı.

Bu arada düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından ilgili kurumlara teslim edildi.

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettiği vurgulandı.

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