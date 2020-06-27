YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Yakalanan yılanlar doğaya bırakılıyor

Yakalanan yılanlar doğaya bırakılıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 27.06.2020 17:00 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından kent içinde yakalanan yılanlar doğal yaşam ortamlarına bırakılıyor.Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, gelen ihbarları değerlendirerek kentte görülen yılanları yakalamaya devam ediyor.Uzman ekipler tarafından yakalanan yılanlar, daha sonra doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.

Yakalanan yılanlar doğaya bırakılıyor

Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından kent içinde yakalanan yılanlar doğal yaşam ortamlarına bırakılıyor.
Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, gelen ihbarları değerlendirerek kentte görülen yılanları yakalamaya devam ediyor.
Uzman ekipler tarafından yakalanan yılanlar, daha sonra doğal yaşam alanlarına bırakılıyor. Son olarak Yeni Mahalle ve Sazova Mahallesi’nden gelen ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler 2 yılanı daha özel ekipmanlar ile yakaladı. Yakalanan yılanlar, kent merkezinden uzak noktalardaki doğal yaşam alanlarına salındı.
Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, yılan görülmesi durumunda herhangi bir müdahaleden kaçınılması konusunda vatandaşları uyardı. Yetkililer, “Yılan, özellikle bahar ve yaz aylarında çok sık görülen bir hayvandır. Yağışların bu sene çok olması ve sıcakların aniden artması sonucu tabiatta bir hareketlilik yaşandığı için daha çok açık alanlarda, sık otluklarda, ağaçlık, çalılık aralarında yılana rastlamak mümkündür. Hatta yaz aylarında bazen ev içlerine dahi girerler. Doğal dengenin sağlanmasında, özellikle tarla fareleri ile mücadelede yılanlar çok etkilidir. Bunun için yılanlar görüldüğü zaman hemen paniğe kapılıp öldürülmemesi gerekir” açıklamasında bulundu.
Öte yandan yılan görülmesiyle ilgili ihbarda bulunacak vatandaşların Tepebaşı Belediyesi yetkililerine, 0 (222) 211 40 00 numaralı telefondan ulaşabilecekleri bildirildi.

Yakalanan yılanlar doğaya bırakılıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAjda Pekkan: Daha üretken oldumAjda Pekkan: Daha üretken oldum
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir Namaz Vakitleri 27 Haziran Cumartesi

İmsak
03:30
Sabah
05:25
Öğle
13:06
İkindi
17:03
Akşam
20:37
Yatsı
22:23

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler27 Haziran Cumartesi

Eren Eczanesi
Odunpazari
Kerman Eczanesi
Odunpazari
Laçin Eczanesi
Tepebasi
Bilgin Eczanesi
Tepebasi
Cansu Uludağ Eczanesi
Odunpazari
Polen Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Güçlü Saç Kökleri İçin 7 Bitkisel Yağ Karışımlı Sabun

Güçlü Saç Kökleri İçin 7 Bitkisel Yağ Karışımlı Sabun

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Gündoğdu’ya Örnek Kapalı Pazar Yeri

Gündoğdu’ya Örnek Kapalı Pazar Yeri

Türk Chopper Odunpazarı Tanıtımında Aktif Rol Alacak

Türk Chopper Odunpazarı Tanıtımında Aktif Rol Alacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.