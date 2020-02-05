YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Yakalandığı amansız hastalığı resim tutkusu ile yendi

Yakalandığı amansız hastalığı resim tutkusu ile yendi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 05.02.2020 00:22 | Son Güncelleme

Çorlu’da ikamet eden emekli memur Naim Gürzsoy yakalandığı amansız hastalığı resim tutkusu ile yendi.Çorlu’da yer alan bir alışveriş merkezinde açılan sergi ile ilgili olarak bilgiler veren 65 yaşındaki sanatçı Naim Gürzsoy, “Yüzde 93 engelli raporluyum.

Çorlu’da ikamet eden emekli memur Naim Gürzsoy yakalandığı amansız hastalığı resim tutkusu ile yendi.

Çorlu’da yer alan bir alışveriş merkezinde açılan sergi ile ilgili olarak bilgiler veren 65 yaşındaki sanatçı Naim Gürzsoy, “Yüzde 93 engelli raporluyum. Pankreasımdan tümör aldılar ama çok şükür şu anda sağlığım iyi. Hayatı bırakmak istemiyorum çünkü hayatı bıraktın mı çökersin. 15 yaşımdan bu yana resim çiziyorum. Önce karakalem çizdim sonra yavaş yavaş sulu boya çizdim. Bir ara karaciğer rahatsızlığı geçirince resme ara verdim şimdi yapmaya devam ediyorum” dedi. Gürzsoy, “1980 yılında devlet memuruydum. Eve gittikten sonra resim çiziyordum. Resim beni hayata bağladı. 65 yaşındayım. İlk sergimi açtım. Resimlerime de sergilerime de devam edeceğim” diye konuştu.

Naim Gürzsoy’un resim sergisinin açılışını Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter ile Çorlu Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Zeki Dobrucalı birlikte gerçekleştirdiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekirdağ Namaz Vakitleri 5 Şubat Çarşamba

İmsak
06:44
Sabah
08:10
Öğle
13:29
İkindi
16:12
Akşam
18:37
Yatsı
19:59

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Esra Eczanesi
Cerkezkoy
Ayan Eczanesi
Corlu
Yeltekin Eczanesi
Hayrabolu
Şengül Eczanesi
Kapakli
Şahin Eczanesi
Malkara
Sağlık Eczanesi
Marmaraereglisi
Karaevli Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Malkara ilçe av komisyon kararları belirlendi

Malkara ilçe av komisyon kararları belirlendi

Aykırı faaliyet gösteren işletmelere 1 yılda 10 milyon 693 bin 410 TL ceza

Aykırı faaliyet gösteren işletmelere 1 yılda 10 milyon 693 bin 410 TL ceza

Belediye personeline maaş dopingi

Belediye personeline maaş dopingi

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Çorlu Muhacir Evi Müzesi açıldı

Çorlu Muhacir Evi Müzesi açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.