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Yakalanmamak için evin giriş ve çıkışını farklı kapılardan yapan uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı

08.11.2023 10:59 | Son Güncelleme:
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Eyüpsultan’da polis ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda, 49 kök marihuana, 8 gram kokain ve 10 paket uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli kaçmaya çalışırken yakalandı. Öte yandan uyuşturucu tacirlerinin yakalanmamak için evin giriş ve çıkışını farklı kapılardan yaptıkları tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yeşilpınar Mahallesi’nde bulunan bir ikamet adresinden yoğun şekilde uyuşturucu madde kokusu geldiğini ve adrese sürekli olarak farklı şahısların girip çıktığını belirledi. Olağandışı durumu mercek altına alan polis, evin çevresinde geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmaların ardından operasyonun düğmesine basıldı. Emniyet ekiplerince 19 Ekim’de akşam saatlerinde eve baskın düzenlendi.

Dikkat çekmemek için evin girişi çıkışını farklı kapılardan yapmışlar
Evin arkasından gelen polis ekiplerine kapıyı açan olmadı. Adresin arka kapısından kapıyı açmayan şüphelilerin ön kapıdan kaçmaya çalıştıkları anlaşılınca evin çevresi kuşatıldı. Polisten kaçmaya çalışan A.Ö., T.Y., A.E.Y. ve K.B. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde evin bir giriş, bir adet çıkış kapısı olduğu, bir kapının adresin ön, diğer kapının ise arka kısmına açıldığı anlaşılırken, şüphelilerin bu kapıları kuşku çekmemek üzere kullandıkları tespit edildi.

POLİS KAPIYA GELİNCE DİĞER KAPIDAN KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Polis kamerasına yansıyan operasyonda, şüphelilerin bir oda içerisini seraya çevirdikleri, havalandırma ve yapay ışıklandırma sistemi kurdukları odada çok sayıda saksıda marihuana yetiştirdikleri belirlendi. Seraya dönüştürülen evde yapılan aramalarda, 49 kök marihuana, 8 gram kokain, uyuşturucu imalatında kullanılan 10 paket bitki besini ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı belirlenen 4 cep telefonu ele geçirildi. Baskında yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Zanlılar, sevk edildikleri makamlardan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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