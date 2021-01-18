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Yakalanmasaydı 15 bin kişiyi zehirleyecekti

18.01.2021 11:54 | Son Güncelleme:
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Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında Honaz ilçesinde sentetik uyuşturucu madde imal ettiği ve maddeyi emici özelliği bulunan kağıda emdirerek satış yaptığı belirlenen bir şüpheliye operasyon düzenlendi.Denizli İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında ekipler aralıksız olarak çalışmalarına devam ediyor.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında Honaz ilçesinde sentetik uyuşturucu madde imal ettiği ve maddeyi emici özelliği bulunan kağıda emdirerek satış yaptığı belirlenen bir şüpheliye operasyon düzenlendi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında ekipler aralıksız olarak çalışmalarına devam ediyor. Denizli’nin Honaz ilçesinde bir şüphelinin sentetik uyuşturucu madde ürettiği ve bu maddeyi emici özelliği bulunan kağıda emdirerek satış yaptığı belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından fiziki takibin ardından Honaz ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kaklık mahallesinde bulunan şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

15 bin 200 adet tek kullanımlık uyuşturucu üreteceği sırada yakalandı
Operasyon neticesinde şüphelinin evinde yapılan aramada 101 adet kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Kağıda emdirilmiş maddeden yaklaşık 15 bin 200 adet tek kullanımlık uyuşturucu madde elde edemeden şüpheli gözaltına alındı. Ev içerisinde yapılan aramalarda, 9 adet lyrıca hap, uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 16 bin 150 TL para, pet şişe içerisinde 1 kilo 100 gram kağıt uyuşturucu madde üretiminde kullanılan sıvı sentetik madde, uyuşturucunun hazırlanmasında kullanılan malzemeler ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiği öğrenildi.

Uyuşturucu üreticisi şüpheli tutuklandı
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan uyuşturucu madde üreticisi şüpheli karakolda ki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüpheli mahkemenin ardından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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