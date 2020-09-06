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Yakıt koklayan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

DENİZLİ HABERLERİ  | 06.09.2020 17:55 | Son Güncelleme

Denizli’de, 5 yaşındaki çocuk traktör deposunun temizlendiği sırada yakıtı koklaması neticesinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Yakıt koklayan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Denizli’de, 5 yaşındaki çocuk traktör deposunun temizlendiği sırada yakıtı koklaması neticesinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan 5 yaşındaki çocuk, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Olay, Acıpayam ilçesi Bademli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin önünde bulunan traktörün arıza yapması sonucu depoda bulunan yakıt temizlik için boşaltıldı. O sırada evin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki çocuk Ömür Tuğra Tekin, deposu koklaması sonucu baygınlık geçirerek fenalaştığı belirtildi. Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Tekin’i Acıpayam Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne (PAÜ) kaldırılan Tekin, tedavi altına alındı. 5 yaşındaki Tekin, 24 saat tedavi için gözetim altında kalmasının ardından helikopter ambulans ile Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ankara’da yoğun bakım tedavisi altına alınan Tekin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tekin’in ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Tekin, Bademli Mahalle Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Yakıt koklayan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Denizli Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Pazar

Burcu Eczanesi
Merkezefendi
Derya Eczanesi
Merkezefendi
Gürkan Eczanesi
Merkezefendi
Huzur Eczanesi
Merkezefendi
Çamlık Eczanesi
Pamukkale
Doğal Eczanesi
Pamukkale
Toprak Eczanesi
Pamukkale
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