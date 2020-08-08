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Yakıt tankeri köprüden düştü

ADIYAMAN HABERLERİ  | 08.08.2020 10:18 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerinde yakıt tankeri köprüden düştü.Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gaziantep istikametine giden Erhan Çelik idaresindeki 23 ABK 848 plakalı yakıt tankeri Göksu köprüsü üzerinden geçtiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün demirlerini kırıp aşağı düştü.

Yakıt tankeri köprüden düştü

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerinde yakıt tankeri köprüden düştü.
Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gaziantep istikametine giden Erhan Çelik idaresindeki 23 ABK 848 plakalı yakıt tankeri Göksu köprüsü üzerinden geçtiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün demirlerini kırıp aşağı düştü. Kazada sürücü Erhan Çelik yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yakıt tankeri köprüden düştü

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