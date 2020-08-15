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Yakup Sarı Sungurlu’da okulları inceledi

ÇORUM HABERLERİ  | 15.08.2020 12:50 | Son Güncelleme

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Sungurlu’da bakım ve onarım çalışmaları yapılan okulları ziyaret etti.2020-2021 Eğitim Öğretim yılı öncesinde yapılan planlama kapsamında, okullarda devam eden bakım ve onarım çalışmalarını her fırsatta denetleyen İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.Bu kapsamda son olarak Sungurlu’da bakım ve onarım çalışmaları devam eden Haydar Öztaş Anadolu Lisesi erkek pansiyonu, Şehit Mahmut Peşmen Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulu, Fatih Ortaokulu, Sungurlu Anadolu Lisesi, Dr.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Sungurlu’da bakım ve onarım çalışmaları yapılan okulları ziyaret etti.
2020-2021 Eğitim Öğretim yılı öncesinde yapılan planlama kapsamında, okullarda devam eden bakım ve onarım çalışmalarını her fırsatta denetleyen İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Bu kapsamda son olarak Sungurlu’da bakım ve onarım çalışmaları devam eden Haydar Öztaş Anadolu Lisesi erkek pansiyonu, Şehit Mahmut Peşmen Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulu, Fatih Ortaokulu, Sungurlu Anadolu Lisesi, Dr. Sedat Dr. Melahat Baran Ortaokulu ve Mustafa Kemal İlkokulu’nu ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Sarı, çalışmalarından dolayı inşaat bölümüne ve okul idarecilerine teşekkür ederek ziyaretlerini tamamladı.
Ziyaretlerde İl Milli Eğitim Müdürü Sarı’ya Şube Müdürü Müslüm Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Mustafa Kadir Şahinoğlu eşlik etti.

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