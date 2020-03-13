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Yakutiye belediyesi bahar temizliğine başladı

ERZURUM HABERLERİ  | 13.03.2020 17:43 | Son Güncelleme

Yakutiye Belediye Başkanı Dr.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, baharın gelişiyle birlikte, belediyenin araç ve personel sayısında rotasyona girerek, temizlik seferberliği başlattı.
Belediye bünyesindeki 60 personelden oluşan ekip, üç vakumlu süpürge aracı, on iki çöp kamyonu, iki iş makinası ve bir çöp taksi ile kıştan kalan çöp birikintileri etkili çalışma sonucu ilçeyi titizlikle temizlemeye başladı. Temizlik konusunda ciddi bir seferberlik başlattıklarına dikkat çeken Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar yaptığı yazılı açıklamada, dezenfeksiyon ve çevre temizlik çalışmalarının hızla başlatıldığını söyledi.
Başkan Uçar şunları söyledi:
“Temizlik bizim asli görevimiz. Amacımız, hemşehrilerimizi cadde ve sokakları temiz ve bakımlı bir çevrede yaşatmak. Bunun için de gerek ekipman ve gerekse personel düzenlememizi buna göre uyarlayarak, tarihi ve turistik eserleriyle öne çıkan Yakutiye ilçemizi temiz ve bakımlı bir hale getirmeye çalışacağız. Koronavirüs salgını ile ilgili tedbirlerimizi de almış durumdayız. Salgınının yayılmasını önlemek amacıyla halkımızın ve özellikle çocuklarımızın yoğunlukta yaşadığı alanlar, park ve bahçeler, duraklar, camii, okul ve resmi kurumlarda dezenfeksiyon çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz.”

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