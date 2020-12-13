YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi’nin gönüllü gençlerinden anlamlı etkinlik

Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi’nin gönüllü gençlerinden anlamlı etkinlik

ERZURUM HABERLERİ  | 13.12.2020 10:06 | Son Güncelleme

Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi’nin gönüllü gençleri, hayvanların yiyeceğe erişiminin oldukça zorlaştığı şu günlerde kedi, köpek, kuş ve yabani hayvanların aç kalmaması ilçenin çevresindeki çeşitli alanlara yem bıraktılar.Pandemi sürecinin yaşandığı ve yağan karların bitki örtüsünü kapladığı şu günlerde yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanların aç kalmaması için kendilerini görevlendirdiğini söyleyen gençler, büyük bir hevesle bu görevi yerine getirdiklerini söylediler.

Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi’nin gönüllü gençleri, hayvanların yiyeceğe erişiminin oldukça zorlaştığı şu günlerde kedi, köpek, kuş ve yabani hayvanların aç kalmaması ilçenin çevresindeki çeşitli alanlara yem bıraktılar.
Pandemi sürecinin yaşandığı ve yağan karların bitki örtüsünü kapladığı şu günlerde yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanların aç kalmaması için kendilerini görevlendirdiğini söyleyen gençler, büyük bir hevesle bu görevi yerine getirdiklerini söylediler. Bu anlamlı organizasyon için bir araya gelen yaklaşık 20 gönüllü genç, Yakutiye Belediyesi’nin kendilerine her türlü desteği sağladıklarını söyleyerek, Başkan Mahmut Uçar’a teşekkür ettiler.
Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ise gençlerin anlamlı bir görev üstlendiklerine dikkat çekerek, “Çetin kış şartlarının yaşandığı, karın her yeri kapladığı ve dolayısıyla hayvanların yiyeceğe erişiminin oldukça zorlaştığı şu günlerde kedi, köpek, kuş ve yabani hayvanların aç kalmaması amacıyla Gençlik Meclisi gönüllülerimiz ilçemizin çevresindeki çeşitli alanlara ekmek ve yem bırakarak bir insanlık görevini yerine getirdiler. Vefakar kardeşlerimize bu davranışlarından ötürü teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Uçar, yaz mevsimine kadar bu uygulamanın çeşitli zamanlarda devam edeceğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Asırlar öncesinden Hz. Ömer’in (r.a.) ‘Dağlara buğdaylar serpin. Müslüman ülkede kuşlar aç demesinler’ sözüyle bizim inancımızda insana verilen değerin yanı sıra diğer canlıların da kıymetini çok anlamlı ve vurgulu biçimde ortaya koymuştur. Bizler de Yakutiye Belediyesi olarak kış şartlarının iyiden iyiye bastırdığı ve karın her yeri kapladığı bu günlerde böyle bir anlayışı kendimize düstur edinerek bu uygulamayı gerçekleştirdik. Hayvanların yiyeceğe erişiminin kısıtlandığı bu hava şartlarında Belediyemiz Gençlik Meclisindeki gönüllülerimizin bu tarz etkinlikleri örnek teşkil etmektedir. Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisimizin çalışkan gençlerini bu davranışlarından ötürü canı gönülden tebrik ediyoruz.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKarantina ayrılıklarıKarantina ayrılıkları
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...
1/

Erzurum Namaz Vakitleri 13 Aralık Pazar

İmsak
05:51
Sabah
07:21
Öğle
12:14
İkindi
14:37
Akşam
16:57
Yatsı
18:22

Erzurum Nöbetçi Eczaneler13 Aralık Pazar

Erdogan Eczanesi
Palandoken
Kardelen Eczanesi
Yakutiye
Polat Eczanesi
Yakutiye
Buğrahan Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Öznur Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Merkez Eczanesi
Hinis
Yaşam Eczanesi
Horasan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.