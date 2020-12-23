Yakutiye Belediyesi kar temizliğini aralıksız sürdürüyor

Kar yağışıyla birlikte yoğun mesaiye başlayan Yakutiye Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi ekipleri vardiyalı sisteme geçerek, karla mücadele çalışmalarına hızla başladı.

Yakutiye ilçe sınırları içerisindeki ara arterler ve 44 mahallede karla mücadelesi mesaisine başlayan Fen İşleri Ekipleri vardiyalı sisteme geçerek, üç greyder, üç büyük kepçe, dört eder, on kamyon, iki mini eder ve iki tuzlama aracıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışıyla birlikte şantiye ekiplerini vardiyalı sisteme geçirerek karla mücadelede etkin rol almak istediklerini kaydeden Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, kar yağışı sonrası şehir içi ulaşımında olumsuzlukları gidermek için tedbir aldıklarını söyledi. Başkan Uçar, Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışarak hem ana arterlerin hem de ara cadde ve sokakların kardan temizlendiğine dikkat çekerek, “kar ve buzlu yolları temizleyerek, halkımızın ulaşımda karşılaşabileceği aksaklıkları önlemeye çalışıyoruz” dedi.

