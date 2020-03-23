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Yakutiye Belediyesi Saltuklu yılını erteledi

ERZURUM HABERLERİ  | 23.03.2020 15:04 | Son Güncelleme

Yakutiye Belediyesi’nce yapılması planlanan 2020 Saltuklu Yılı etkinlikleri korona virüs salgını nedeniyle 2021’e ertelendi.Yakutiye Belediye Başkanı Dr.

Yakutiye Belediyesi Saltuklu yılını erteledi

Yakutiye Belediyesi’nce yapılması planlanan 2020 Saltuklu Yılı etkinlikleri korona virüs salgını nedeniyle 2021’e ertelendi.
Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar daha önce yapmış olduğu açıklamada 2020 yılını “Saltuklu Yılı” ilan edeceklerini, bu organizasyon kapsamında yıl boyunca çeşitli etkinlik ve faaliyetler yapacaklarını açıklamıştı. Nisan 2020 de düzenlenecek bir panelle açılışı yapılıp daha sonra bir dizi toplantı, söyleşi, sportif faaliyet ve kültürel etkinlikle yıl boyu sürmesi planlanan organizasyon dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ertelendi.
Erzurum sevdalısı bir kişi olarak, şehrin tarihi ve kültürel özelliklerinin ön planda tutulmasının önemli olduğunu her fırsatta dile getiren Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, yaptığı yazılı bir açıklama ile insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu ve öncelikli amaçlarının bu salgınla mücadele etmek olacağını dile getirerek, “Saltuklu Yılı” etkinliklerini bu doğrultuda 2021 yılına ertelediklerini duyurdu.
Erzurum’un Saltuklu’ya başkentlik yapmış bir şehir olduğunu dile getiren Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, “Bir çok kadim Medeniyetin her köşede hissedildiği şehrimizde Saltukluların bıraktığı izlerin halen dimdik ayakta olduğunu görüyoruz. Saat Kulesi, Tepsi Minare, Ulucami, Kaleiçi Mescidi gibi tarihi değerlerimiz Saltukluların bize emanetidir. Bu amaçla istedik ki; genç nesile hem Erzurum tarihini hem de Anadolu’nun Müslümanlaşmasında, Türkleşmesinde büyük katkısı olan ve birçok tarihi eser kazandıran Saltuklu’yu analım ve tarihin tozlu sayfalarında unutulmuş olarak kalmasının önüne geçelim. Ancak; Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de alınan olağan üstü tedbirlerle önüne geçilmesine çalışılan korona virüs salgını nedeniyle bu projemizi erteleyerek önümüzdeki yıl ulusal ve uluslararası düzeyde kutlamak istiyoruz. İnsan sağlığı elbette her şeyden önemli. Yakutiye Belediyesi olarak bu mücadelede biz de elimizden geldiğince gerekli tedbirleri aldık. Bundan sonra da bu mücadelede etkin bir şekilde bulunacağız” dedi.

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