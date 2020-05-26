Yakutiye Belediyesi’nden örnek davranış

Yakutiye Belediyesi, korona virüs sürecinde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için seferber oldu.

Belediye veteriner hekimleri ilçeye bağlı 44 mahalleyi tek tek gezerek sokağa çıkma sürecinde can dostu sokak hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı. Sadece yiyecek bırakmakla yetinmeyen Yakutiye Belediyesi veteriner ekipleri hayvanları muayene ederek sağlık durumlarını da kontrol altına aldı.

"Can dostlarımızın hem mama ihtiyacını hem de tedavilerini yaptık"

Yakutiye Belediyesi Veteriner Hekimi Baran Kaya, "Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi dolayısıyla hükümetimiz dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan etti. Bu süreçte Belediye Başkanımız Dr. Mahmut Uçar Bey, bizi görevlendirerek sokak hayvanlarımızın hem beslenmesini hem de ihtiyacı olan hayvanların tedavi protokolü uygulamasını bizden istedi. Bu nedenle bayram süresinde Yakutiye Belediyesi’ne bağlı mahalleleri dolaşarak ulaşabildiğimiz bütün sokak hayvanlarının hem mama ihtiyaçlarını giderdik hem de tedavilerini yaptık. Ben bir veteriner hekim olarak hayvan severliğinden dolayı Belediye Başkanımız Dr. Mahmut Uçar’a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.