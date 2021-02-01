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Yakutiye Gençlik’ten Barış Manço jesti

01.02.2021 16:27 | Son Güncelleme:
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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi, yeni hizmet binasına taşındıktan sonra ilk icraatını yaptı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi, yeni hizmet binasına taşındıktan sonra ilk icraatını yaptı. Gençlik Liderleri ve Gönüllü gençler, merhum sanatçı Barış Manço’nun ölüm yıl dönümünde kardan adam yaparak Manço’nun eserlerini seslendirdiler.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi, merhum sanatçı Barış Manço’yu ölüm yıl dönümünde unutmadı. Yakutiyeli gençler efsane sanatçının anısına kardan adam yaparak, Manço’nun meşhur ‘Yaz dostum’ şarkısını hep bir ağızdan seslendirdiler. Terminal Caddesi’ndeki yeni hizmet binasına taşındıktan sonra ilk icraatını yaparak Türkiye’nin efsane sanatçılarından biri olan Barış Manço’yu 1 Şubat ölüm yıl dönümünde anan Yakutiye Gençlik Merkezi, merhum sanatçı için anlamlı bir jeste imza attı. Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz ile gençlik liderleri ve gönüllü gençlerin de katıldığı etkinlikte, müzik eğitmenleri ve genç müzisyenler hep birlikte ‘yaz dostum’ şarkısını seslendirdiler. Gençlik liderleri ve gönüllü gençler, yaptıkları kardan adamın eline gitar vererek ilginç bir görüntüye de imza attılar. Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz, “Geçtiğimiz hafta Terminal Caddesi’ndeki yeni hizmet binamıza taşınmıştık. Gençlik liderlerimiz ve gönüllü gençlerimiz müzik grubumuzla birlikte ortak bir etkinliğe imza atarak, Barış Manço’yu ölüm yıl dönümünde andılar. ‘Yaz dostum’ şarkısı ile de etkinliğimizi ölümsüzleştirdik. Bu güzel ve anlamlı etkinlikten ötürü gençlik liderlerimizi ve gönüllü gençlerimiz ile müzik kulübümüzü kutluyorum” dedi.

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