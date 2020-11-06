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Yakutiye işçilerinin toplu sözleşme mutluluğu

ERZURUM HABERLERİ  | 06.11.2020 14:58 | Son Güncelleme

Erzurum Yakutiye Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası Erzurum Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Erzurum Yakutiye Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası Erzurum Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde konuşan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, “Başarılı çalışmalarımızın mimarları olan işçi kardeşlerimize hak ettikleri maaş zammını verdik. Analarının ak sütü gibi helal olsun” dedi.
Yakutiye Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmelerinin imza töreni Yakutiye Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Yakutiye Belediyesi’ne bağlı olarak çalışan sendikaya üye 355 işçiye 2020-2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde sosyal haklarına birinci yıl % 100 ikinci yıl % 40 oranında artış sağlandı. Öte yandan işçilerin yevmiyelerine 2021 yılında % 20, 2022 yılında da % 20 zam verildi.
Pandemi nedeniyle, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen İmza töreninde işçileri temsilen konuşan Hizmet İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Erol Aksakal, “Görüşmeler sürecinde olumlu bir sonuca vardık. Zaten Başkanımız, geçen yıl olduğu gibi, bu yıl ve önümüzdeki yıl için de işçilerin maaşları ve sosyal hakları hususunda her türlü desteği sunuyor. Mahmut Uçar Başkanımıza vefasından dolayı teşekkür ediyor, sözleşmenin işçi kardeşlerimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
Uçar; “Analarının ak sütü gibi helal olsun”
İmza töreninde konuşan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, “Gece gündüz demeden çalışan işçilerimizin alnının teri kurumadan hakkını vermek boynumuzun borcudur” dedi. Uçar yaptığı açıklamada şunları söyledi;
“Başarılı çalışmalarımızın mimarları olan işçi kardeşlerimize imkânlarımızı sonuna kadar kullanarak hak ettikleri maaş zammını, verdik. Analarının ak sütü gibi helal olsun.
Beraberce mesai yaptığımız, Yakutiyemizin gelişip güzelleşmesi adına gecesini gündüzüne katan işçi kardeşlerimize, gerek maaşlarında gerekse sosyal haklarında iyi bir oranda artış yaptık. Aileleri ve çocuklarıyla birlikte tüm işçi kardeşlerime bu sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum.“

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