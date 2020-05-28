YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Yakutiye’de cuma namazı hazırlığı

Yakutiye’de cuma namazı hazırlığı

ERZURUM HABERLERİ  | 28.05.2020 12:08 | Son Güncelleme

Erzurum Yakutiye Belediyesi gece sabaha kadar temizlik yaptı, namaz kılınacak alanlar sosyal mesafe kurallarına göre dizayn ediliyor.Yakutiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yarın kılınmaya başlanacak olan cuma namazı öncesi ilçe merkezindeki meydan ve cami bahçelerinde hummalı bir temizlik çalışması başlattı.Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler gereğince ibadete ara verilen camilerin bahçeleri ile meydanlar cuma namazı için hazırlanıyor.

Erzurum Yakutiye Belediyesi gece sabaha kadar temizlik yaptı, namaz kılınacak alanlar sosyal mesafe kurallarına göre dizayn ediliyor.
Yakutiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yarın kılınmaya başlanacak olan cuma namazı öncesi ilçe merkezindeki meydan ve cami bahçelerinde hummalı bir temizlik çalışması başlattı.
Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler gereğince ibadete ara verilen camilerin bahçeleri ile meydanlar cuma namazı için hazırlanıyor. Sosyal mesafe ve dezenfekte kurallarına uygun olarak yeniden namaz kılınabilecek şekilde cuma namazı için hazır hale getirilen cami bahçeleri ve parklarda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.
Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, yarın cuma namazı kılınacak olan Lalapaşa, Kale önü, İmam Hatip Lisesi ve Narmanlı Camii avluları ile Hilalkent’te ki Hilalpark açık alanında temizlik ve dezenfekte çalışmalarının tamamlandığını ve saf çizgilerinin çizilmeye başlandığını söyledi. Başkan Uçar, cuma namazı öncesi tespit edilen alanlarda açacakları dezenfekte stantlarında vatandaşlara namaz seti ve tek kullanımlık maske dağıtarak namaz kılınacak alanlara alacaklarını duyurdu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Vallahi beni alan yaşadı' 'Vallahi beni alan yaşadı'
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Belediyeden yol genişletme çalışması

Belediyeden yol genişletme çalışması

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Azeri fenomen Elmira Namazova, ikinci bebeği için gün sayıyor

Azeri fenomen Elmira Namazova, ikinci bebeği için gün sayıyor

Düziçi’nde buğday hasadına başlandı

Düziçi’nde buğday hasadına başlandı

Tuzla’da dereler denizlerle buluşuyor

Tuzla’da dereler denizlerle buluşuyor

Erzurum Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
02:54
Sabah
04:43
Öğle
12:17
İkindi
16:13
Akşam
19:41
Yatsı
21:23

Erzurum Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Turgut Eczanesi
Palandoken
Çaykara Eczanesi
Yakutiye
Yoncalık Eczanesi
Yakutiye
Yayla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

ETB’den üyelerine “nefes kredisi” çağrısı

ETB’den üyelerine “nefes kredisi” çağrısı

Jawlıne dolgusu ile maskülen görünmeyin

Jawlıne dolgusu ile maskülen görünmeyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.