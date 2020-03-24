Yakutiye’de korona virüs tedbirleri

Erzurum’da Yakutiye Belediyesi ülkede etkisini artıran korona virüsüne karşı tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Belediye ekipleri ilçe merkezinde adeta dezenfekte edilmedik alan bırakmadı.

Eski Erzurum İl Sağlık Müdürü olan Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, hekim olması sebebiyle korona virüsüne karşı alınacak tedbirleri en hassas uygulan başkanlardan biri oldu.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, "Bizler Yakutiye Belediye olarak özellikle şehrimizde büyükşehir belediye başkanımızla bir toplantı yaptık. İş bölümü ve koordinasyonu sağladık. Kimler ne zaman nereleri dezenfekte edecek, kimler hangi işleri yapacak. Bu çerçevede Yakutiye Belediyesi olarak bizler özellikle halkın yoğun yaşamış olduğu, halkın sirkülasyonunun fazla olduğu yerlere yönelik öncelikli bir dezenfeksiyon işleri yapmayı ve uygulamaları kararlaştırdık. Bu anlamda da özellikle camilerimiz, Kur’an kurslarımız, okullarımız, halkın yoğun olarak giriş çıkış yapmış olduğu AVM’ler, pasajlar, iş merkezleri, dükkan gibi yerleri özellikle kendimize hedef olarak belirledik. Daha sonra çocukların uğrak yeri olan oyun parklarımızı, taksi duraklarımızı, otobüslerimizi, otobüs duraklarımızı, dezenfeksiyon işlemleri ile mikroplardan arındırmaya çalıştık. Bunların rutin olarak belli sürelerle ve teknik elemanlarımızın ön gördüğü sürelerde tekrarlayacağız. Yine personelimizi bilgilendirici eğitimler yaptık. Özellikle sahada çalışan arkadaşlarımıza eldiven, maske, bone gibi aparatları dağıttık. Yine bu kapsamda şu anda zabıtada görevli arkadaşlarımız ve diğer görevli eğitimci arkadaşlarımız sahada Erzurum’da bulunan lokantaları, marketleri, fırınları, pastaneleri gezerek buralarda çalışan özellikle esnaf kardeşlerimize durumun ciddiyetini ve almaları gereken tedbirleri söylüyorlar. Elle dokunmadan, temas etmeden gıda maddelerine sağlıklı yaklaşmak gibi, gelen müşteriye hangi koşullarda sunacakları konularında görevlerini sürdürüyorlar" diye konuştu.

Bir yandan ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını yürütürken,bir taraftan da vatandaşın bilinçlenmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Uçar, “Özellikle Erzurumlu hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten alınan tedbirler konusunda üst seviye bir kabullenme yaklaşımında bulunuyorlar. Bilinçli şekilde olayları takip ediyorlar. Alınması gereken önlemler ne ise o önlemleri de alıyorlar. Sağlık ekiplerinin kendilerine verilmiş olan rotalarda hayatlarını devam ettiriyorlar” diye konuştu.

Belediye ekipleri, ilçe genelinde camiler, okullar, alış veriş merkezleri, parklar ve iş yerlerinde dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



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