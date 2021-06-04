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Yalanlamışlardı! İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü el ele!

04.06.2021 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda final yapan Masumiyet dizisi oyuncuları İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü el ele yakalandı.

Yalanlamışlardı! İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü el ele!

Masumiyet dizisinin Ela’sı İlayda Alişan ve dizinin İlker’i Serkay Tütüncü Bodrum’da el ele görüntülendi.

Ünlü çift, Bodrum'da el ele objektiflerine yansıdı. Serkay Tütüncü, İlayda Alişan öpmeye doyamadı.

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Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan için "Hani yalandı", "Bir de dalga geçiyordunuz magazinle, ne oldu şimdi" yorumları yapıldı.

Daha önce haklarında çıkan aşk haberlerini güzel oyuncu jet hızıyla yalanlamıştı.

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İlayda Alişan, konuyla alakalı paylaşım yapıp, haberlere tepki göstermişti. İşte Alişan’ın günler önce yaptığı paylaşım: “İddialar yalan. Uzun zamandır hayatımda kimse yok. Bu söylentiler beni yıpratıyor. Üzülüyorum. Aşka değil, kariyerime odaklandım.”


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Anahtar Kelimeler:
İlayda Alişan Serkay Tütüncü
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