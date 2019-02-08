MAGAZİN

Yalçın Menteş hayatını kaybetti (Yalçın Menteş kimdir?)

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.02.2019 07:43 | Son Güncelleme

Yalçın Menteş'ten acı haber geldi. 12 gündür yoğun bakımda tedavisi süren usta oyuncu, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Yalçın Menteş hayatını kaybetti (Yalçın Menteş kimdir?)

Yalçın Menteş'in cenazesi, hale askerlik görevini yapmakta olan Atilla Menteş'in izinli olarak gelmesinden sonra ailenin vereceği kararla birlikte toprağa verilecek. Menteş 2013 yılında kangren olan bacağını kaybetmişti. Acı haber, 2. Sayfa programının Instagram hesabından da paylaşıldı.

YALÇIN MENTEŞ KİMDİR?

2

Yalçın Menteş, 1 Nisan 1960'dta İzmir Tire'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimi İzmir'de tamamladı. İzmir'de liseyi bitirdikten sonra, tiyatroya, 1977'de Turgut Özakman'ın Darılmaca Yok adlı oyunuyla başladı. 1999'da Star TV'de yayınlanan Çarli ve başrollerini Mehmet Ali Erbil ile paylaştığı Tatlı Kaçıklar adlı diziyle televizyon ekranlarında parladı.

1

Yalçın Menteş Production Reklam Ajansı'nı kurdu. Bir ara İzmir'deki halasının yanında muhasebecilik yaptı. 1983'te İzmir'de 45 kişilik kadrosuyla bir cep tiyatrosu kurdu. 1987'de tiyatro çalışmalarını daha rahat olarak sürdürmek için İstanbul'a yerleşti. TRT'deki bazı programlara küçük güldürü bölümleri hazırlayan Yalçın Menteş, ATV'de yayınlanan Tatlı Kaçıklar dizisindeki Rafet rolüyle milyonların sevgilisi haline geldi.

yalcın mentes kımdır

1995’te Dikkat Yalçın Menteş adlı tek kişilik oyununu sahneledi. Türk Büyükleri Ansiklopedisi'nden etkilenen Yalçın Menteş, 100 Ünlü Yüz adlı oyunuyla Türkiye gündemindeki kişileri sahneye taşıdı.

Son olarak Akasya Durağı adlı komedi dizisinde oynadı

Yalçın Menteş, 1981'de Birhan Hanım ile İzmir'de evlendi, 1991 doğumlu Atilla adında oğlu var. Menteş, 2006 yılında eşi Birhan Hanım ile boşandı,

Yalçın Menteş, diyabet, kalp ve damar hastalıkları sebebiyle 12 Nisan 2013'te kangren olan bacağını kaybetmişti.


PARTNERÜnlü oyuncu ormana taşındı!Ünlü oyuncu ormana taşındı!
'O paraları çatır çatır alacağım''O paraları çatır çatır alacağım'
'Edebimle dekolte vermeyi seviyorum''Edebimle dekolte vermeyi seviyorum'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yalçın menteş yalçın menteş kimdir Tatlı Kaçıklar

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları

Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları

Transparanındaki göğüs ucu detayı dikkat çekti

Transparanındaki göğüs ucu detayı dikkat çekti

NYT: 'Bir kurşun' ile tehdit etti

NYT: 'Bir kurşun' ile tehdit etti

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Adriana Lima'dan Metin Hara itirafı! 'Metin beni...'

Adriana Lima'dan Metin Hara itirafı! 'Metin beni...'

Survivor'a damga vuracak!

Survivor'a damga vuracak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cem Özer isyan etti! 'O paraları çatır çatır alacağım'

'O paraları çatır çatır alacağım'

Merve Özbey: 'Edebimle dekolte vermeyi seviyorum'

'Edebimle dekolte vermeyi seviyorum'

Nilgün Belgün paylaştı! Yıl: 1976

Yıl:1976 "Oya sarışındı o yıllarda…"

Kim Kardashian ve Kanye West 14 milyon dolarlık evi satışa çıkardı

14 milyon dolarlık Noel hediyesini beğenmeyince...

Bade İşçil: Fakire tipim müsait olmuyor

Fakire tipim müsait olmuyor...

Ece Seçkin el hareketi yaptı annesi uyardı

Sahnedeki el hareketine anne ayarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.