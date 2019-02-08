Yalçın Menteş hayatını kaybetti (Yalçın Menteş kimdir?)

Yalçın Menteş'in cenazesi, hale askerlik görevini yapmakta olan Atilla Menteş'in izinli olarak gelmesinden sonra ailenin vereceği kararla birlikte toprağa verilecek. Menteş 2013 yılında kangren olan bacağını kaybetmişti. Acı haber, 2. Sayfa programının Instagram hesabından da paylaşıldı.

YALÇIN MENTEŞ KİMDİR?

Yalçın Menteş, 1 Nisan 1960'dta İzmir Tire'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimi İzmir'de tamamladı. İzmir'de liseyi bitirdikten sonra, tiyatroya, 1977'de Turgut Özakman'ın Darılmaca Yok adlı oyunuyla başladı. 1999'da Star TV'de yayınlanan Çarli ve başrollerini Mehmet Ali Erbil ile paylaştığı Tatlı Kaçıklar adlı diziyle televizyon ekranlarında parladı.

Yalçın Menteş Production Reklam Ajansı'nı kurdu. Bir ara İzmir'deki halasının yanında muhasebecilik yaptı. 1983'te İzmir'de 45 kişilik kadrosuyla bir cep tiyatrosu kurdu. 1987'de tiyatro çalışmalarını daha rahat olarak sürdürmek için İstanbul'a yerleşti. TRT'deki bazı programlara küçük güldürü bölümleri hazırlayan Yalçın Menteş, ATV'de yayınlanan Tatlı Kaçıklar dizisindeki Rafet rolüyle milyonların sevgilisi haline geldi.