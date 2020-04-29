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Yalçın, Zonguldak için sektörel teşvik önerdi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 29.04.2020 18:51 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Önceki Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Sertan Yalçın, covıd-19 salgınından en çok etkilenen şehrin Zonguldak olduğunu ve ekonomisinin 30 Büyükşehir ile eş değer olmaması nedeniyle ekonomisine destek verilmesi gerektiğini vurguladı.Kdz.

Yalçın, Zonguldak için sektörel teşvik önerdi

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Önceki Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Sertan Yalçın, covıd-19 salgınından en çok etkilenen şehrin Zonguldak olduğunu ve ekonomisinin 30 Büyükşehir ile eş değer olmaması nedeniyle ekonomisine destek verilmesi gerektiğini vurguladı.
Kdz. Ereğli TSO Önceki Dönem Başkanı Sertan Yalçın, dünya ve ülkemizi etkisi altına alan covıd-19 virüsünün en çok Zonguldak’ı etkilediğini ifade ederek, sektörel teşvik önerisinde bulundu. Yalçın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Mart ayı başından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ülkemizi de etkisi altına almıştır. Bu süreçten ekonomik olarak en çok etkilenen şehirler karantina tedbirlerinin en sert uygulandığı 30 büyükşehir ve Zonguldak’tır. İlimiz 30 büyükşehir ile birlikte aynı tedbirlere maruz kalmıştır. Fakat bizler ekonomik olarak büyükşehirler ile aynı yapıya ve güce sahip değiliz.
Dolayısı ile bu süreçte birçok tüccar sanayici ve esnaf arkadaşımız bu krizi diğer 30 büyükşehirdeki tüccar sanayici ve esnaflardan daha ağır yaşamaktadır. Zonguldak ekonomisi 30 büyükşehir ekonomisi kadar güçlü ve dinamik değildir. Bunun için Zonguldak ekonomisine daha fazla destek verilmesi gerekmektedir. Bu süreçten sonra ekonomimizin tekrar güçlü hale getirebilmek ve yaralarımızı hızlı bir şekilde sarmak için bölgemde acil olarak demir çelik, tersaneler ve kömür üretimine sektörel teşvik verilmelidir. Tüm bölge milletvekillerimizin sektörel teşvik konusunda bir araya gelip gerekli çalışmaları biran önce başlatmaları bölgemiz ekonomisi açısından önem arz etmektedir” dedi.

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