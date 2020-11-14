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Yalçınkaya esnaf ve vatandaşla buluştu

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 14.11.2020 17:29 | Son Güncelleme

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek yatırım ve çalışmalara devam edeceklerini belirtti.Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya sahada denetimlerinin yanı sıra esnaf ve vatandaşla da buluşmaya devam ediyor.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek yatırım ve çalışmalara devam edeceklerini belirtti.
Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya sahada denetimlerinin yanı sıra esnaf ve vatandaşla da buluşmaya devam ediyor. Çarşı bölgesine giden Yalçınkaya, esnafı tek tek ziyaret ederek sorun ve talepleri birinci ağızdan dinledi.
Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yalçınkaya, korona virüs nedeniyle esnafın zor günler geçirdiğini belirterek, “Esnafımızdan Allah razı olsun. Çok büyük badireler atlattılar ve bunların hepsine göğüs gerdiler. Önce Barış Pınarı Harekatında askerimize, devletimize, bayrağımıza, ülkemize sahip çıktılar. Ardından bütün Dünyayı etkileyen bu pandemi süreci oluştu. Esnafımızda bundan nasibini aldı. Fakat her şeye rağmen askerin buraya gelmesi büyük bir hareketlilik meydana getirdi. Sınır kapısının açılması Akçakale’ye büyük katkı sundu. Önümüzdeki aylarda inşallah bu yaptığımız yatırımlara, bu gayretlere devam edeceğiz. Yatırımlara, çalışmaya devam edeceğiz. Esnafımız bize dua etsin, bize destek olmaya devam etsin. Gerisini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, temsilcisi belediye başkanlarımıza, encümenlerimize bıraksınlar” diye konuştu.
Ziyarette çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Yalçınkaya, çocukların fotoğraf çekme talebin kırmadı.

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