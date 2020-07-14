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Yalçınkaya’dan 15 Temmuz mesajı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 14.07.2020 16:17 | Son Güncelleme

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Yalçınkaya’dan 15 Temmuz mesajı

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Yalçınkaya mesajında, "15 Temmuz 2016 gecesi demokrasimize, birlik ve beraberliğimize kasteden terör örgütü FETÖ’nün hain darbe girişiminin dördüncü yılındayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına kulak vererek sokaklara, meydanlara çıkan, yüreğinde vatan ve millet sevdası taşıyan insanlarımız o gece kirli hesapları bozarak bir destan yazdı. Demokrasiye ve Türkiye’nin aydınlık geleceğine sahip çıkarak, kanlarını, canlarını ortaya koydular. Milletin silahlarıyla milletin vurulduğu o gece onlarca şehit verdik. Milletimiz vatan, millet, istiklal ve istikbal tehlikeye düştüğünde birlik ve beraberliği sağlayarak nasıl tek bir yürek olunabileceği bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Türkiye’nin önüne set çekmek isteyenler Allah’ın izniyle bu imkana bir daha asla kavuşamayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününü kutluyor, demokrasi için can vermiş tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize, uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

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