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Yalçınkaya’dan Akçakale halkına teşekkür

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 12.04.2020 16:42 | Son Güncelleme

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya iki gün süren sokağa çıkma yasağına riayet eden Akçakalelilere teşekkür etti.İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile cuma gece yarısından itibaren başlayan sokağa çıkma yasağının ardından Akçakale de sessizlik hakim olurken, Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Akçakalelilerin sokağa çıkma yasağına riayet etmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, Akçakale’nin devletinin aldığı kararlara uyma noktasında öncü bir ilçe olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.Sağlık çalışanlarının, emniyet ve jandarma güçlerinin, genelge ile istisna tutulan iş kolları haricinde sokağa çıkma yasağına riayet edilmesinin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Başkan Yalçınkaya, Akçakale Belediyesi olarak yasağın başladığı andan itibaren her alanda görevlerinin başında olduklarını belirtti.Akçakale, devletinin aldığı kararlara uyma noktasında öncüYalçınkaya yaptığı teşekkür konuşmasında, “Korona virüs salgınından dolayı dünyanın gerçek fotoğrafı ortada cumhurbaşkanımız, sağlık bakanımız, doktorlarımız, herkes seferber, bir vatandaşımızı kaybetmemek için çırpınıyoruz.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya iki gün süren sokağa çıkma yasağına riayet eden Akçakalelilere teşekkür etti.
İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile cuma gece yarısından itibaren başlayan sokağa çıkma yasağının ardından Akçakale de sessizlik hakim olurken, Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Akçakalelilerin sokağa çıkma yasağına riayet etmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, Akçakale’nin devletinin aldığı kararlara uyma noktasında öncü bir ilçe olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.
Sağlık çalışanlarının, emniyet ve jandarma güçlerinin, genelge ile istisna tutulan iş kolları haricinde sokağa çıkma yasağına riayet edilmesinin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Başkan Yalçınkaya, Akçakale Belediyesi olarak yasağın başladığı andan itibaren her alanda görevlerinin başında olduklarını belirtti.
Akçakale, devletinin aldığı kararlara uyma noktasında öncü
Yalçınkaya yaptığı teşekkür konuşmasında, “Korona virüs salgınından dolayı dünyanın gerçek fotoğrafı ortada cumhurbaşkanımız, sağlık bakanımız, doktorlarımız, herkes seferber, bir vatandaşımızı kaybetmemek için çırpınıyoruz. Burada uygulanan sokacağa çıkma yasağına Akçakale halkı çok güzel bir şekilde riayet etti. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Halkımızdan destek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Merkez
Kayık Eczanesi
Merkez
Sinan Eczanesi
Merkez
Şifanur Eczanesi
Akcakale
Tuğba Eczanesi
Birecik
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