Yalçınkaya’dan bayram mesajı

AK Parti Malatya Yeşilyurt ilçe Başkanı Av. Muhammed Emin Yalçınkaya, Ramazan Bayramı vesilesi İle bir mesaj yayımladı.

Korona virüsü sebebiyle Cumhuriyet tarihinde ilk defa bayramı sadece evlerde buruk bir sevinçle karşılayacaklarını belirten Yalçınkaya, “ Bu bayramda sarılıp kucaklaşamasak da, yan yana oturup bağdaş kuramasak da, gönüllerimiz bir, umutlarımız başta ülkemiz ve tüm İslam Alemi için dualarımız birdir. Neşemiz umudumuz, sevincimiz birdir. Tarihte eşine çok rastlanılmayacak bir şekilde buruk bir Ramazan geçirdik. Teravih coşkusundan mahrum ibadetler yaşadık. Paylaşmanın bir arada olmanın sembolü olan iftarlarımızı gerçekleştiremedik” ifadelerine yer verdi.

Muhammed Yalçınkaya, “İç yakıcı Cumalar yaşadık. Hülasa, garip bir zaman diliminden geçiyoruz. Lakin umudumuzu Allah’ın izniyle hiçbir zaman kaybetmedik ve kaybetmeyeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki inananlar için umutsuzluğa asla yer yoktur. Nasıl ki her gecenin bir sabahı varsa, nasıl ki her kışın bir baharı varsa, her darlıkta muhakkak bir ferahlık vardır. Bundan dolayıdır ki bu hüzünlü ve buruk bayram bize güzel günler getirecek. Kıymetli hemşehrilerim, dostlarım, kardeşlerim. Hz. Mevlana’nın buyurduğu gibi, ümitsizliğin ardından nice ümitler vardır, karanlığın ardından nice güneşler vardır. Millet olarak hep birlikte gösterdiğimiz engin sabrın meyvesini alacağımız güzel günlerin geleceği umuduyla Ramazan Bayramı’nızı en kalbi duygularımla tebrik ediyor sizleri Allah’a emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.