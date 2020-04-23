YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Yalçınkaya’dan Ramazan ayı mesajı

Yalçınkaya’dan Ramazan ayı mesajı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 23.04.2020 17:50 | Son Güncelleme

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Ramazan ayı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.11 ayın sultanı Ramazan ayı münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, "Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerife bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Yalçınkaya’dan Ramazan ayı mesajı

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Ramazan ayı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.
11 ayın sultanı Ramazan ayı münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, "Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerife bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her ne kadar korona virüs salgını dolayısıyla bu yılki Ramazan ayını buruk karşılasak da evlerimizde yapacağımız ibadetlerle, ailelerimizle geçireceğimiz güzel vakitlerle bunu telafi edeceğimize inanıyorum. İnşallah bu ramazan ayının yüzü suyu hürmetine bu destekler devam edecek. Fakir fukaramız bu ayı bir nebzede rahat geçire bilirse o bize yeter bizim en büyük mutluluğumuz olacak. bu vesile ile ramazan ayının İslam alemine Türkiye’deki bütün kardeşlerimize Urfa halkına ve Akçakaleli vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun Allah nice ramazanlara bizleri eriştirmeyi nasip etsin” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Canlı yayında sinekle imtihan! Canlı yayında sinekle imtihan!
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI

En Çok Okunan Yerel Haberler

Melikgazi’de bir yenilik daha

Melikgazi’de bir yenilik daha

(Düzeltme)

(Düzeltme)

Başkan Doğan, koltuğunu telekonferans yöntemiyle devretti

Başkan Doğan, koltuğunu telekonferans yöntemiyle devretti

Poyraz, Marmara Denizi'nde etkisini sürdürüyor

Poyraz, Marmara Denizi'nde etkisini sürdürüyor

Kırşehir'de 2 bin esnaf ve sanatkara destek kredisi kullandırılması hedefleniyor

Kırşehir'de 2 bin esnaf ve sanatkara destek kredisi kullandırılması hedefleniyor

Atatürk Havalimanı’nda inşası devam eden pandemi hastanesinin elektriğini "1920" sağlayacak

Atatürk Havalimanı’nda inşası devam eden pandemi hastanesinin elektriğini "1920" sağlayacak

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:05
Sabah
05:33
Öğle
12:28
İkindi
16:12
Akşam
19:14
Yatsı
20:35

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Çetinkaya Eczanesi
Merkez
Forum Eczanesi
Merkez
Ortadoğu Eczanesi
Merkez
Servet Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Öz Eczanesi
Akcakale
Akbaş Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfa'da 3 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 3 bina karantinaya alındı

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da pencereden düşen ikizler yaşamını yitirdi

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da pencereden düşen ikizler yaşamını yitirdi

Suruç’ta korona virüse karşı önlem devam ediyor

Suruç’ta korona virüse karşı önlem devam ediyor

Şanlıurfa’da Beslenmede Kullanılan Doğal Bitkiler Uluslararası Kongrede Tanıtıldı

Şanlıurfa’da Beslenmede Kullanılan Doğal Bitkiler Uluslararası Kongrede Tanıtıldı

Suruç'ta kan davası sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Suruç'ta kan davası sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.