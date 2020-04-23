Yalçınkaya’dan Ramazan ayı mesajı

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Ramazan ayı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

11 ayın sultanı Ramazan ayı münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, "Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerife bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her ne kadar korona virüs salgını dolayısıyla bu yılki Ramazan ayını buruk karşılasak da evlerimizde yapacağımız ibadetlerle, ailelerimizle geçireceğimiz güzel vakitlerle bunu telafi edeceğimize inanıyorum. İnşallah bu ramazan ayının yüzü suyu hürmetine bu destekler devam edecek. Fakir fukaramız bu ayı bir nebzede rahat geçire bilirse o bize yeter bizim en büyük mutluluğumuz olacak. bu vesile ile ramazan ayının İslam alemine Türkiye’deki bütün kardeşlerimize Urfa halkına ve Akçakaleli vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun Allah nice ramazanlara bizleri eriştirmeyi nasip etsin” ifadelerini kullandı.

