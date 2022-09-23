Reyting rekortmeni olmaya aday ekranların yeni dizisi Yalı Çapkını dizisinde Korhan Ailesi’nin direği Halis Ağa’nın el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit’in evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olaylar konu ediliyor. Yeni dizi hakkında seyirciler, "Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor?", "Yalı Çapkını dizisi uyarlama mı?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte merak edilen ayrıntılar...

YALI ÇAPKINI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yalı Çapkını dizisinin çekimleri Gaziantep ve İstanbul'da tamamlanıyor. Gaziantep çekimleri Millet Hanı'nda, İstanbul çekimleri ise Beylerbeyi Hasip Paşa Yalısı'nda gerçekleştiriliyor.

YALI ÇAPKINI UYARLAMA MI?

Yalı Çapkını dizisinin hikayesi, ünlü Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden uyarlandı.

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Sorumsuzluklarıyla ailesine rahatsızlık veren Ferit'in, Gaziantep'ten bir kadınla evlendirilmesine karar verilir. Ferit'in bu evliliğe rızası yoktur ancak yine de ailesinin sözünden çıkamaz. Ferit'e uygun gelini bulma görevi Halis Ağa’nın en büyük gelini İfakat’e verilmiştir.

