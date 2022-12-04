Yalı Çapkını kararı şaşırmıştı... Defne Samyeli'den iddialı göğüs dekoltesi! "Zaman geriye sarıyor sanki"

50 yaşındaki Defne Samyeli yine kusursuz fiziği ve güzelliğiyle öne çıktı. Son olarak Yalı Çapkını için gelen teklifi elinin tersiyle iten Defne Samyeli cesur seçimleri ile sosyal medyayı sallıyor.

Bir süre önce sahnelere geri dönen Defne Samyeli göğüslerini ön plana çıkaran elbisesiyle olay oldu.

Siyah deri elbisesiyle boylu boyunca poz veren Samyeli'ye beğeni yağdı. Samyeli'yi görenler "Zaman onun için geriye sarıyor sanki" yorumları yaptı.

"KIZLARIMIN BABASI KARIŞIRDI"

"Şu an biriyle birlikte olsaydınız ve sahne kıyafetlerinize karışsa izin verir miydiniz?" sorusu sorulan Defne Samyeli, "Hayır kesinlikle izin vermezdim. Evli olduğum dönemlerde kızlarımın babası karışırdı ama öğrenerek bu yaşlara geldik. Bundan sonra öyle şeyler yok" demişti.



