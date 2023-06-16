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Yalı Çapkını'nda aşk bombası patladı! Bir set aşkı iddiası daha

16.06.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda aşk bombası sonunda patladı. Dizinin başrolleri Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in arasında ilişki olup olmadığı konuşulurken dizide Fuat karakterine hayat veren Doğukan Polat'ın son paylaşımı olay oldu.

Geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaparak ekran macerasına ara veren
Yalı Çapkını dizisinde beklenmedik iki ismin yakınlaştığı ortaya çıktı. Dizide Ferit Korhan karakterinin abisi Fuat Korhan'a hayat veren ve sezon finali öncesi diziye veda eden Doğukan Polat'ın sosyal medyadaki son paylaşımı gündem oldu.

Dizinin 33. bölümündeki trafik kazasında hayatını kaybeden Fuat Korhan karakterini canlandıran Doğukan Polat'ın dizideki Dicle karakterine hayat veren Selen Özbayrak'ı beyaz kalp emojisiyle paylaşması sosyal medyayı salladı.

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Polat'ın bu paylaşımı aşk itirafı olarak algılandı. Böylelikle bir set aşkının daha gerçek olduğu iddiaları gündeme geldi.

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Sosyal medyada; 'Doğukan ve Selen öyle mi?', 'Birlikteler mi?', 'Beyaz kalp ne oluyor?' gibi yorumlar yapıldı.

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