Yalı Çapkını’nda büyük değişiklik! O gitti yerine ise..

MYNET-Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Yeni sezon öncesi dizide büyük bir değişiklik yaşandı.
Geçen sezon dizinin senaristi Mehmet Barış Günger projeye veda etmişti. OGM Pictures’ın senarist arayışı sürüyordu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yapım şirketi H. Zeynep Bonçe’yle el sıkıştı.
Bonçe’nin daha önce Star TV’nin unutulmaz dizilerinden Sefirin Kızı ile Ateş Kuşları’nda çalıştığı öğrenildi. Dizinin yeni sezon çekimleri ağustos sonunda başlayacak.
Mert Ramazan Demir hapisten çıkan Cihan adlı bir gence hayat verdiği, duygu seli yaşatacak “Tamir Adam” filmini bitirdikten sonra dizi çekimlerine başlayacak.