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Yalı Çapkını’nda büyük değişiklik! O gitti yerine ise..

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.07.2024 08:14
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Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde büyük bir değişiklik yaşandı. Üçüncü sezonu heyecanla beklenen diziye geçen sezon projenin senaristi Mehmet Barış Günger veda etmişti. Yerine gelen isim ise belli oldu.

MYNET-Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Yeni sezon öncesi dizide büyük bir değişiklik yaşandı.

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Geçen sezon dizinin senaristi Mehmet Barış Günger projeye veda etmişti. OGM Pictures’ın senarist arayışı sürüyordu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yapım şirketi H. Zeynep Bonçe’yle el sıkıştı.

Yalı Çapkını

YENİ SEZON ÇEKİMLERİ İÇİN GERİ SAYIM

Bonçe’nin daha önce Star TV’nin unutulmaz dizilerinden Sefirin Kızı ile Ateş Kuşları’nda çalıştığı öğrenildi. Dizinin yeni sezon çekimleri ağustos sonunda başlayacak.

Mert Ramazan Demir hapisten çıkan Cihan adlı bir gence hayat verdiği, duygu seli yaşatacak “Tamir Adam” filmini bitirdikten sonra dizi çekimlerine başlayacak.

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Afra Saraçoğlu yalı çapkını Mert Ramazan Demir
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