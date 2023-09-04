Yalı Çapkını fragmanına o sahne damga vurmuştu! Afra Saraçoğlu'nun gelinliğinin fiyatı dudak uçuklattı

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin ikinci sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in yaptığı dram ve romantik türdeki dizinin ikinci fragmanı yayınlandı.

Dizinin ilk tanıtımında Seyran ve Ferit'in evlilik hazırlığı yapması dikkat çekti. Afra Saraçoğlu'nun gelinliğinin fiyatı dudak uçuklattı.

Saraçoğlu'nun ünlü bir markaya ait gelinliğinin kiralama fiyatı 15 bin TL, tacının fiyatı 15 bin 850 TL, ayakkabısının fiyatı ise 999,99 TL olduğu ortaya çıktı.

Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu'nun gelinlikli haline sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı. Ünlü oyuncuya takipçileri; 'Çok güzel olmuş', 'Su gibi', 'Mükemmel görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

Selanik ve Girit kökenli bir aileden gelen Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğdu.

İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya’da tamamladı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünü kazandı. Bu bölümde okurken 2016 yılında İkinci Şans filmi ile oyunculuğa ilk adımını attı.

Saraçoğlu oyunculuk kariyerine 2016 yılında İkinci Şans filmi ile başladı. Annesi, Afra'nın fotoğrafını Özcan Deniz'e gönderdikten sonra Afra deneme çekimine çağrıldı ve filmdeki rolünü aldı.





