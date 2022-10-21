Yalı Çapkını'nın gerçek hikayesi: Halis Ağa aslında kim? Yalı Çapkını uyarlaması nereden geliyor?

Başrollerinde Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisi izleyicilerin beğenisini topluyor. Yalı Çapkını'nın gerçek hikayesi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yalı Çapkını'nın hangi kitaptan uyarlandığı seyircilerin ilgisini çeken konulardan biri... Peki, Yalı Çapkını'nın gerçek hikayesi nedir? Haberimizin devamında bulabilirsiniz.

YALI ÇAPKINI HALİS AĞA GERÇEKTE KİM?



Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa karakterini oyuncu Çetin Tekindor canlandırmaktadır.

YALI ÇAPKINI GERÇEK HİKAYESİ NEDİR?



Yapı Çapkını dizisi bir kitaptan değil, Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir hikayesinden uyarlanıyor. Yalı Çapkını Seyran'ın gerçekte kim olduğu açıklanmadı Hikayenin gerçek sahipleri ile etik kuralları çerçevesinde paylaşılmıyor.

YALI ÇAPKINI DİZİSİNİN YÖNETMEN VE SENARİSTLERİ KİMLERDİR?



Yalı Çapkını'nda yönetmenliği Burcu Alptekin yaparken, senaryoyu da Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

YALI ÇAPKINI'NDA HANGİ OYUNCU HANGİ KARAKTERİ OYNAMAKTADIR?



Seyran Kimdir? Afra Saraçoğlu

Ferit Kimdir?- Mert Ramazan Demir

Halis Ağa - Çetin Tekindor

Hattuç - Şerif Sezer

İfakat - Gülçin Şantırcıoğlu

Orhan - Emre Altuğ

Gülgün - Gözde Kansu

Abidin - Ersin Arıcı

Suna - Beril Pozam

Fuat - Doğukan Polat

Sultan - İrem Altuğ

Asuman - Öznur Serçeler

Şefika - Hülya Duyar

Kazım - Diren Polatoğulları

Esme - Sezin Bozacı

Latif - Yiğit Tuncay

Pelin - Buse Kahraman

İbrahim - Cansu Fırıncı

Dicle - Selen Özbayrak

