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  4. Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu'nun reklam kazancı dudak uçuklattı! Rekor ücrete imza attı

Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu'nun reklam kazancı dudak uçuklattı! Rekor ücrete imza attı

21.10.2023 10:05 | Son Güncelleme:
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Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği Seyran karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Afra Saraçoğlu özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Güzel oyuncu bu defa reklam kazancıyla çok konuşuldu. Saraçoğlu, rekor ücrete imza attı...

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını’nda Mert Ramazan Demir ile başrolü paylaşan Afra Saraçoğlu Seyran karakteriyle adından söz ettiriyor.
Güzelliği ve oyunculuğuyla beğeni toplayan Saraçoğlu her yaptığıyla olay oluyor. Ünlü isim bu defa reklam kazancıyla olay oldu.

Afra Saraçoğlu 1

Güzel oyuncunun yeni bir reklam anlaşmasına imza attığı ortaya çıktı. Duru güzelliğiyle hayranlık uyandıran Saraçoğlu, ünlü bir bakım ve güzellik markasının yüzü oldu.

Afra Saraçoğlu 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı oyuncunun kampanya için rekor bir ücrete, 20 milyon TL’ye imza attığı konuşuluyor.

Afra Saraçoğlu 3

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